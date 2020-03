Marcus Rashford franchit un grand obstacle en retour à la forme physique

Il y a eu de bonnes nouvelles pour les fans de Manchester United hier, le club ayant confirmé que les derniers résultats de Marcus Rashford étaient positifs.

L’attaquant a été écarté après avoir subi une double fracture de stress au dos lors d’un match nul de la FA Cup contre les Wolverhampton Wanderers en janvier.

Rashford a déclaré à Sky Sports samedi: «Je me sens beaucoup mieux. J’ai un scan dans quelques jours et ça devrait le consolider, mais je me sens… 10 fois mieux maintenant. »

Et maintenant, le club a révélé que l’analyse dont Rashford a parlé a donné de bons résultats.

“Le club peut confirmer que Marcus Rashford a été autorisé à intensifier son programme de réadaptation après des signes encourageants sur ses derniers scans”, indique un communiqué sur le site officiel.

“Ses progrès continueront d’être surveillés par l’équipe médicale du club tout au long de la période de fermeture actuelle.”

La nouvelle vient comme un coup de pouce bienvenu aux Red Devils et pourrait signifier que Rashford sera en forme pour jouer à la reprise de la saison.

Cela pourrait être dès la première semaine de mai selon The Mail, avec une conférence téléphonique entre les patrons des clubs de Premier League prévue vendredi pour discuter de la proposition.

Paul Pogba étant également en pleine forme, il semble désormais possible que les fans de United voient Rashford, Pogba et Bruno Fernandes jouer côte à côte pour la première fois en moins de cinq semaines.

Entre-temps, Rashford poursuit son œuvre caritative dans le cadre du programme FareShare pour collecter des fonds pour les enfants dont la famille compte normalement sur les repas scolaires gratuits pour les nourrir.

Le projet a atteint l’objectif de 100000 £ fixé par l’homme de 22 ans et, par conséquent, il fera un Q&A en direct sur Instagram mercredi à 16 heures.

16h (Royaume-Uni) mercredi !! J’ai promis et nous livrons. Obtenez vos questions dans ♥ ️ https://t.co/M4BznnswgE

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 30 mars 2020

La réponse de Rashford à la crise des coronavirus et son professionnalisme ont été exemplaires et lui ont valu le respect et les éloges de larges sections des médias.

Le Guardian a révélé que Rashford avait commencé à juger un concours de poésie pour les enfants malentendants de Manchester avant l’éclosion de COVID-19 et le Times a qualifié Rashford de «sportif avec une conscience».

