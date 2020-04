Marcus Rashford montre sa mentalité de champion après les commentaires du PSG

La star de Manchester United, Marcus Rashford, a expliqué pourquoi battre le PSG lors de cette soirée mémorable en Ligue des champions ne signifiait pas grand-chose au final.

Les fans se souviennent de cette nuit affectueusement pour plusieurs raisons, mais parmi celles-ci se trouvait le talentueux penalty anglais contre Gigi Buffon.

Il y avait beaucoup de pression sur les épaules de Rashford pour convertir le penalty et terminer la victoire de retour et il l’a fait superbement.

Les supporters de United ont traversé des montagnes russes d’émotions, mais cette victoire les a aidés à affronter Barcelone lors du prochain tour de la Ligue des champions.

Nous espérons que Rashford aura beaucoup plus d’expériences similaires dans le reste de sa carrière et, espérons-le, la prochaine fois qu’il mènera son équipe vers une finale et au-delà.

Rashford: “Nous n’avons pas gagné la compétition ni atteint la finale [after beating PSG in the Champions League]. Donc, dans mon esprit, cela ne représente rien. “#Mulive [fourfourtwo]

Rashford montre clairement sa superbe mentalité ici et cela devrait le conduire à de plus grandes réalisations dans sa carrière.

Cela n’a aucun sens de conserver ce résultat alors qu’il n’a rien donné alors que la légende du passé de Manchester United n’a même pas réussi à remporter des trophées simplement parce qu’ils sont passés à la cible du prochain.

Il n’y a aucune raison pour que Rashford ne puisse pas devenir lui-même une légende du club avec le potentiel qu’il a, il doit simplement rester en grande forme et ne souffrir d’aucune blessure mettant fin à sa carrière.

