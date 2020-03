Marcus Rashford prend des mesures positives contre le coronavirus

Marcus Rashford a fait un geste incroyable dans la lutte contre COVID-19.

Rashford s’inquiète de l’impact que les fermetures d’écoles provoquées par la lutte contre le virus auront sur les familles à faible revenu qui dépendent de repas scolaires gratuits pour aider à nourrir leurs enfants.

Dans un message sur les réseaux sociaux, Rashford a déclaré:

«Les gars, au Royaume-Uni, il y a plus de 32 000 écoles. Demain, tout cela se terminera. Beaucoup d’enfants fréquentant ces écoles dépendent de repas gratuits. J’ai donc passé ces derniers jours à parler à des organisations pour comprendre comment ce déficit allait être comblé. »

«Je voulais comprendre l’ampleur du problème et comment nous pouvons atteindre les enfants vulnérables. Ce ne sont pas seulement les écoles. Ce sont les centres communautaires, les clubs de petit-déjeuner, etc. qui fournissent le seul repas que de nombreux enfants reçoivent chaque jour. Aucun enfant ne devrait avoir à s’inquiéter de la provenance de son prochain repas. »

«@FareShareUK distribue de la nourriture à 11 000 organisations de diff à travers le Royaume-Uni, atteignant près d’un million de personnes dans le besoin par semaine. Aujourd’hui, je collabore avec eux pour retravailler la distribution de la nourriture pendant la fermeture, dans le but de ne manquer aucun enfant. »

“Pour tous ceux qui lisent et qui peuvent épargner quelques euros”, vous pourriez faire une grande différence en prenant en charge les coûts des camionnettes de livraison, du stockage en entrepôt et de toute autre logistique. Seulement 5 £ aident @FareShareUK à fournir 20 repas aux enfants non scolarisés. http://fareshare.org.uk/help-us »

“Et pour l’industrie alimentaire, nous savons que c’est une période difficile, mais nous vous demandons de bien vouloir envoyer tout produit que vous pouvez à @FareShareUK pour soutenir leurs efforts pendant la fermeture.

[email protected] Merci à toutes les entreprises déjà impliquées. »

“Je vous apprécie tous, restez en sécurité!”

Rashford a également fait don de «frais importants» à l’organisme de bienfaisance Fareshare.

C’est un acte de gentillesse fantastique de la part de 22 ans, qui se remet actuellement d’une double fracture de stress au dos.

Les légendes unies Gary Neville et Ryan Giggs ont également fait leur part pour la cause, fermant leurs hôtels Hotel Football et The Stock Exchange au public et permettant aux travailleurs du NHS qui ne peuvent pas vivre avec leur famille en raison de la pandémie de coronavirus d’y séjourner gratuitement.

Même le vice-président exécutif très décrié de United, Ed Woodward, a fait sa part, promettant 1 million de livres sterling des fonds du club pour payer au personnel occasionnel de la journée l’argent qu’ils auraient reçu pour les quatre derniers matches à domicile si la saison n’était pas terminée.

Vous pouvez faire un don à l’association caritative Fareshare de Rashford ici: https://fareshare.org.uk/

