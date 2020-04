Marcus Rashford revient à Carrington dans un énorme coup de pouce pour le club

Marcus Rashford a fait un pas de plus vers son retour en reprenant l’entraînement individuel au gymnase de Carrington hier.

L’attaquant a été écarté après avoir subi une double fracture de stress dans le dos lors d’un match nul de la FA Cup contre Wolverhampton Wanderers en janvier et une déclaration du club le 31 mars a confirmé qu’il avait été autorisé à intensifier son programme de rééducation après des signes encourageants sur son dernier scans. ‘

Rashford a continué de bien progresser et, selon The Sun, il est arrivé au complexe d’entraînement de United hier matin pour rencontrer les médecins du club et s’entraîner dans le gymnase.

C’est l’une des nombreuses visites que le jeune homme de 21 ans a effectuées à Carrington alors que son retour à la condition physique est soigneusement évalué et surveillé.

Le Sun cite une source disant que «Marcus s’entraînait dans le gymnase et subissait un traitement dont il avait besoin pour se rétablir».

«Il avait l’air de bonne humeur et de bonne humeur. Il espère qu’il arrive à la fin de cette année difficile jusqu’ici avec des blessures. »

Pour United, le fait d’avoir l’homme anglais disponible pour le reste de la saison après le verrouillage représente la plus brillante des doublures argentées sur le nuage de coronavirus.

Le prochain match des Red Devils devrait être le match de Premier League contre les Spurs le 8 ou le 15 juin, ce qui pourrait voir le meilleur buteur de United aligner aux côtés de Bruno Fernandes pour la première fois depuis que le meneur de jeu portugais est arrivé du Sporting Lisbonne en janvier.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.