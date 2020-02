María Belén Bazo est dans le Top 10 du Championnat du Monde de Windsurf en Australie Autres sports

Mis à jour le 26/02/2020 à 20h00

María Belén Spleen, Marin péruvien classé au Jeux olympiques de Tokyo 2020, participe au Championnat du Monde de Planche à voile, qui se déroule dans la ville côtière de Sorrente, en Australie.

Et avec six courses sur les 12 prévues, le véliplanchiste national est en neuvième place avec 48 points, étant le meilleur Américain du tournoi. Sa meilleure carrière a été numéro deux car il est arrivé en deuxième place.

«Je vais courir par course, je ferai de mon mieux à tout moment et je suis sûr que j’obtiendrai un bon championnat. Merci à tous ceux qui me soutiennent », a-t-il déclaré. «Mabe» avant le début de la coupe du monde.

Dans cette coupe du monde dans la branche féminine de Planche à voile Représentants de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Croatie, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de Hong Kong, d’Israël, de l’Italie, du Japon, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Russie, de Singapour, de l’Espagne, de la Turquie, USA et Pérou.

