Mariglianese-Afragolese 1-3, un Murolo en grande forme traîne le rossoblu

La victoire historique du Amateurs de la Coupe d’Italie in Excellence Campania, leafragolese elle est retournée au championnat en gagnant à nouveau, cette fois 3-1 sur le terrain de Mariglianese.

Dans la première partie du match, le match est débloqué après 20 ‘en faveur de l’Africain, qui prend la tête grâce au but d’Ausiello, bon pour résoudre une mêlée de buts sur les évolutions d’un corner. Mais la réponse de Mariglianese est immédiate et trouve une égalité deux minutes plus tard avec Altea.

Avant le reste, l’Afragolais, cependant, trouve le nouvel avantage à 34 ‘, grâce à la super bobine de Murolo qui après un double dribble signe le beau 1-2. Rossoblu qui ferme du côté droit mettant encore plus les locaux en difficulté.

Les Mariglianese retournent sur le terrain en seconde mi-temps, produisant la première chance de la seconde mi-temps, avec un coup franc dangereux de Laureto à 10 ‘, mais les invités augmentent à nouveau leurs tours au fil des minutes et mettent le match sur la glace à 17’, toujours avec Murolo qui réitère le rejet du gardien de but sur la torpille de Marzullo.

Le jeu se termine pratiquement là, avec les hôtes qui ne produisent pas de dangers supplémentaires et le joueur africain qui touche au poker à plusieurs reprises. Un précieux succès pour le rossoblu, qui garde le sommet à égalité avec Puteolana 1902.