Mariglianese-Afro Napoli 3-1, complique le but des barrages pour les verts et les blancs

Distrait, pas très cynique dans les moments d’actualité de la course, et toujours affecté par le déficit d’attention qui a lui aussi coûté cette fois aussi cher que dans certains moments du championnat.

L ‘Afro Naples malgré lui, il a de nouveau savouré dans le tournoi d’Excellence le goût amer de la défaite en s’émiettant en fin de course à “De Cicco”, dans l’antre du Mariglianese qui gagne le match en le fixant à 3-1. Le vingt-sixième jour, les hôtes, pas du tout intimidés par le fait qu’ils n’ont pas commencé avec les faveurs de la prédiction, ont présenté les armes d’enthousiasme et de culot dans leur maison qui se sont avérées décisives à l’issue de la rencontre.

Pour l’équipe d’Ambrosino, qui a pris le terrain avec une figure remarquable (il a aligné cinq sous-titrés et a ensuite terminé la course avec neuf sous) au lieu de cela, il n’y a que le mea culpa pour avoir lancé deux occasions colossales visé (un mauvais penalty et un tap-in à quelques pas de la porte) malheureusement par Padin qui aurait certainement relevé le défi sur la bonne voie.

Mais c’est précisément l’ensemble du collectif blanc-vert qui est incapable de s’exprimer sur les niveaux qui lui font concurrence et il pèche en termes d’attention compétitive et de malveillance dans certaines parties du score de sorte que l’effondrement a souffert (avec la défense qui s’est coincée de façon grossière) dans le la dernière partie de la course a révélé la discontinuité de cette équipe, capable d’allumer et d’éteindre la lumière contre n’importe qui et de se stabiliser dans la version du Dr Jekyll et de M. Hyde.

En ce qui concerne le rapport du match, il faut dire qu’à la 13e minute, Mariglianese a pris les devants avec le but de Laureto sur un penalty, déplaçant l’innocent Lopez Medel. Deux minutes plus tard, Afro Napoli gâte l’éventuel 1-1, ratant le penalty, Padin donnant un coup de pied dans le ballon. La première mi-temps se termine avec la bande multiethnique qui est lente et prévisible dans la construction du jeu.

La reprise commence avec la veine inspirante de Pacheco, le nouveau venu, qui après soixante secondes sur le coin avec son coup de pinceau trouve le tir impérieux de De Giorgi qui trouve la chance derrière Ferrare en fixant le score sur 1-1 . Cela semble le début d’une longue série d’événements positifs pour Afro mais ce n’est qu’une simple illusion: le banc blanc-vert se frotte les mains quand à 7 ‘il voit la conclusion proche de Padin qui ne glisse pas sensationnellement dans le but sur une croix avec le tachymètre par F. Di Costanzo.

Les lions ne sont plus en mesure de créer une intrigue convaincante (sauf à la minute 36 où une tête de Nguende, sur un centre de Franza à droite, est rejetée avec un défilé pas vraiment facile de Ferrare) et subissent les rafales offensives des Mariglianais qui profite de deux bévues défensives d’Afro pour reprendre la tête de la contre-attaque: d’abord à la 30e minute avec D’Angelo puis clore le match avec le trio de Marulli à la 49e minute. Il convient de noter les débuts de Scheler avec le maillot des lions dans les derniers vestiges du match après une longue période d’attente pour son adhésion.

