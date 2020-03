Mario Götze-Dortmund, le divorce en vue

Mario Götze sera libéré en tant qu’agent libre. S’il n’y a pas de renversement radical de la situation, l’international allemand ne continuera pas à défendre le noir du Borussia Dortmund. Ce sera l’adieu de sa deuxième étape «borusser» après sept ans et une impasse de trois saisons au Bayern Munich.

20/03/2020 à 14:03

CET

SPORT.es

Le club et le footballeur lui-même ont exclu d’entamer des négociations pour signer l’extension de leur lien dans la Ruhr. Le manque de visibilité avant l’irruption de jeunes comme Haaland et Jadon Sancho est l’une des raisons qui ont motivé l’éloignement de Götze du club. Lucien Favre ne l’a guère et son image sur le banc n’est plus une nouveauté pour les fans de Signal Iduna Park. Il a à peine joué quatorze minutes en 2020.

De l’entité présidée par Hans-Joachim Watzke, ils ne lèveront pas le petit doigt pour que le Golden Boy 2011 continue dans leurs rangs. Son record exorbitant, 10 millions d’euros, est considéré comme un obstacle à la signature de nouveaux joueurs et se conformer aux règles de limite de salaire établies par l’UEFA.

Futur incertain

A 27 ans, Mario Götze cherchera à changer de décor. L’incertitude réside dans le fait que le club est prêt à assumer le salaire élevé d’un footballeur avec plus de passé que de présent. Le déclin de la carrière bavaroise est un fait puisqu’il a touché le ciel avec la Mannschaft lors de la Coupe du monde au Brésil. Götze a marqué le but vainqueur en finale contre l’Argentine.