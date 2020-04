Marioni trolls Oswaldo Sánchez et Memo Ochoa: “Ils étaient mes enfants”

Source: Twitter @BrunoMarioni

L’Argentine Bruno Marioni Il était à l’époque l’un des meilleurs attaquants du football mexicain, car avec Pumas y Toluca il avait de bonnes performances. Maintenant en quarantaine complète sur “Barullo«Profité de son temps libre pour répondre à diverses questions de ses followers.

Via votre compte Instagram l’Amérique du Sud a admis que sonles clients“Favoris en son temps en tant que joueur”Paco Memo«Et« San Oswaldo ». “Le portier qui m’a le plus coûté? Je dois dire que Corona, je pense que c’était le plus compliqué, je ne sais pas si je l’ai marqué quand il était à Tecos. Pire, je pourrais vous dire que Ochoca et Oswaldo Sánchez parce qu’ils ont été mes enfants tous les deux à plusieurs reprises, il n’a donc pas été difficile pour eux de les écrire.“Il a expliqué Marioni.

D’autre part, il a admis qu’il aurait souhaité être convoqué au Sélection nationale. “J’aurais probablement joué dans l’équipe nationale mexicaine, j’ai toujours dit que j’aime mon pays, mais cela ne veut pas dire que je n’aurais pas défendu le maillot de l’équipe nationale“A ajouté l’Argentine.

Il ne faut pas oublier qu’en plus de Pumas y Toluca, Bruno Marioni a également défendu les chemises de Pachuca, Atlas y Étudiants Tecos.