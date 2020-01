Mark Bowen signe un nouveau contrat à Reading

BLACKPOOL, ANGLETERRE – 14 JANVIER: Mark Bowen, Manager de Reading au cours de la FA Cup Third Round Replay match entre Blackpool et Reading à Bloomfield Road le 14 janvier 2020 à Blackpool, en Angleterre. (Photo de Nathan Stirk / .)

Le directeur de la lecture, Mark Bowen, a signé un nouvel accord avec le club jusqu’en 2021.

Bowen, ainsi que le directeur adjoint Eddie Niedzwiecki et l’entraîneur de la première équipe John O’Shea, ont tous prolongé leur contrat au club.

Mark Bowen signe un nouveau contrat de lecture

Histoire du coaching

En tant qu’ancien joueur, Mark Bowen en sait beaucoup sur Reading. C’est pendant qu’il était là qu’il a obtenu son premier rôle d’entraîneur en 2002, en tant que membre du personnel d’entraîneurs de son équipe nationale galloise natale. Par la suite, il a occupé différents postes d’entraîneur dans des équipes comme Manchester City et Crystal Palace. Il a suivi Mark Hughes pendant une grande partie de sa carrière d’entraîneur, et cela s’est même étendu à son rôle à Southampton. Il a quitté St Mary’s à la suite du licenciement de Hughes en décembre 2018. Cela ne lui a toutefois pas permis de trouver un nouvel emploi.

Histoire avec lecture

Bowen a signé pour Reading en tant que consultant technique le 27 mars 2019. Ayant impressionné dans cette position, il a été annoncé comme directeur sportif en août de la même année, et il a obtenu une promotion finale au poste de manager le 14 octobre après un début de saison lamentable. pour les Royals.

Impact immédiat incroyable

Au moment de la nomination de Bowen, Reading n’avait remporté que deux de leurs 12 premiers matches de championnat, ce qui les avait durement touchés, se classant 22e au tableau lorsque Bowen a été nommé. Il a immédiatement renversé l’équipe. Le premier match de Reading sous Bowen était contre la troisième place de Preston North End. Les Royals, malgré toutes les chances de leur part, sont sortis en tête de ce match.

Ils ont été invaincus lors de leurs quatre premiers matchs sous le Welshman, et après trois défaites lors de leurs quatre matchs suivants contre une opposition principalement difficile, l’équipe de Berkshire a retrouvé ses voies de victoire. Depuis une défaite 3-2 à domicile difficile à avaler contre Birmingham City, ils n’ont pas perdu un match. Cette période festive particulièrement réussie les voit à seulement cinq points des palais des séries éliminatoires. Un jeu particulièrement impressionnant était leur plus récent. Puis, la quatrième place, Nottingham Forest est arrivée au stade Madejski avec de grands espoirs car ils avaient remporté leurs trois derniers matchs, mais ils se méfiaient de la forme encore meilleure de Reading. Le match semblait se diriger vers un match nul et vierge jusqu’à la 96e minute lorsque le capitaine de Forest Ben Watson a marqué. La lecture ne leur a pas laissé tomber la tête, et un but une minute plus tard les a vu saisir un point qui pourrait s’avérer vital dans cette incroyable saison de championnat serrée.

Ce que cela signifie pour le reste de la saison

Dans une campagne aussi serrée, toute sorte de coup de pouce peut aller très loin. Avec de nombreux matchs à venir contre certains de leurs rivaux en séries éliminatoires, la connaissance que le manager à succès Mark Bowen a jusqu’à présent signé un accord prolongeant son contrat jusqu’à au moins la fin de la saison prochaine pourrait fournir l’élan nécessaire pour amener les joueurs à une bonne performance. . Poursuivre leur bonne forme dans leurs prochains matchs est si crucial pour Reading car ils ont une réelle chance d’atteindre les places des séries éliminatoires. La signature d’un nouveau contrat par Mark Bowen pourrait simplement les aider à atteindre cet objectif.

