Market, Tameze inconnu pour Atalanta | marché

L’Uefa décidera mardi du sort des grandes ligues européennes, dont dépendra également le sort de la Serie A 2019/2020.. L’hypothèse de jouer de début mai à début juillet se confirme de plus en plus. Mais si l’idée devait se matérialiser Atalanta, et pas seulement elle, serait confrontée à un problème sur le marché qui répond au nom d’Adrien Tameze. Si en fait Caldara et Bellanova restent à Atalanta pendant 18 mois conformément aux accords conclus avec Milan et Bordeaux et pour Pasalic, le rachat de Chelsea ne sera qu’une formalité, le prêt français de Nice expirera le 30 juin.

DATE LIMITE REPORTÉE- Difficile de choisir à cette date s’il veut racheter ou non le joueur, qui n’est apparu que dans les vestiges du jeu, comme le rappelle également L’Eco di Bergamo. Si même le dernier match de la ligue-Atalanta avec récupérations doit jouer 13- la Déesse devra participer le 5 juillet pour demander une dérogation qui permettra de reporter le prêt au 31 juillet.