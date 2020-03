Market, Tare veut 3 clichés pour faire de la Lazio une grande: les noms sur le cahier | marché

La Lazio veut composer un milieu de terrain stellaire pour affronter ses premiers champions après des années d’absence. La Tare ds travaille dur pour essayer de donner à Inzaghi une équipe hautement compétitive, capable d’être la surprise de la prochaine Ligue des champions.

MARCHÉ LAZIO – Tel que rapporté par La Gazzetta dello Sport, la Lazio semble avoir déjà décidé d’acheter la médaille Gonzalo Escalante, mais pas seulement. Tare aurait également posé les yeux sur Giacomo Bonaventura et Dominik Szoboszlai. Le premier doit expirer dans un contrat avec Milan, tandis que le second est considéré comme le joyau du RB Salzburg. 3 greffons pour rêver grand, garantir les bonnes pièces de rechange et affronter la prochaine saison la tête haute.