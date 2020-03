Marouane Fellaini teste positif pour le coronavirus

KASHIMA, JAPON – 22 MAI: Marouane Fellaini de Shandong Luneng réagit au cours de l’AFC Champions League Groupe E match entre Kashima Antlers et Shandong Luneng au Kashima Soccer Stadium le 22 mai 2019 à Kashima, Ibaraki, Japon. (Photo par Etsuo Hara / .)

Selon des rapports de BBC Sport, l’ancien milieu de terrain de Manchester United et d’Everton Marouane Fellaini a contracté le coronavirus. De plus, il est apparemment le seul joueur chinois de la Super League à avoir contracté le virus jusqu’à présent.

La pandémie de coronavirus a balayé le monde et de nombreux joueurs de football de haut niveau contractent le virus. La Serie A a le plus de cas en Europe, avec des joueurs tels que Paulo Dybala et Manolo Gabbiadini contractant COVID-19. Maintenant, un joueur CSL a le virus.

L’ancien joueur EPL Fellaini teste positif pour COVID-19

Le Belge toujours en bon état

Fellaini a déclaré dans un communiqué sur Twitter: «Chers amis, j’ai été testé pour le coronavirus et mon résultat de test est positif.

«Merci aux fans, au personnel médical et au club pour leurs soins et leur attention. Je suivrai le traitement et j’espère revenir au jeu dès que possible. S’il vous plaît, tout le monde, restez en sécurité. “

Des informations provenant de Chine indiquent que Fellaini est isolé à l’hôpital de Jinan, spécialisé dans les maladies infectieuses.

Shandong Luneng a également fait une déclaration: «Le test officiel a confirmé que le joueur Fellaini a été testé positif pour le coronavirus pendant la période d’observation de la quarantaine.

“Pendant cette période, la température corporelle du joueur a été normale et il n’y a pas d’autres malaises. Il a reçu d’autres observations et traitements dans un établissement médical désigné. »

Son temps en Chine

Le Belge a quitté Manchester United pour Shandong Luneng en janvier 2019. Il est parti après avoir lutté pour le temps de jeu sous Ole Gunnar Solskjaer.

Pendant son séjour à Old Trafford, Fellaini a marqué 22 buts en 177 apparitions dans toutes les compétitions pour United.

Sa première saison en Chine s’est terminée par une cinquième place pour Shandong Luneng. Il a joué 22 fois la saison dernière, marquant huit buts et récoltant trois passes.

Cette saison, au lieu de jouer au stade du centre sportif olympique de Jinan d’une capacité de 56 000 places, il est maintenant isolé à l’hôpital de Jinan. Cependant, comme mentionné ci-dessus, il se sentirait bien.

