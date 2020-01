Marca souligne les complications présentées par ses rivaux au FC Barcelone et au Real Madrid: “Ils souffrent de la beauté pour éliminer UD Ibiza et Unionistas CF. Athletic est allé aux tirs au but, Grenade en prolongation. Valence a souffert à Logroño et Tenerife éliminés à Valladolid “, note le journal de la capitale.