Marquer les problèmes cache une nouvelle faiblesse de Leeds United, la cible annoncée par Harold Moukoudi – HITC

Leeds United a été lié à Harold Moukoudi en janvier.

La dernière défaite 2-0 de Leeds United contre ses rivaux de promotion, Nottingham Forest, a incité à une enquête plus approfondie sur la forme du club.

Les Blancs avaient une avance de 11 points sur la troisième place à la mi-décembre.

Cependant, après seulement deux victoires en dix matchs, cette avance a disparu. Leeds est désormais deuxième, devant Fulham, troisième à la différence de buts.

La pensée générale est que Leeds lutte pour transformer la domination en objectifs. Les doigts sont pointés sur Patrick Bamford qui compte 12 buts cette saison – huit derrière Aleksandar Mitrovic de Fulham.

Leeds a passé la plus grande partie de janvier à essayer de rectifier cela. Les Blancs ont finalement réussi à débarquer Jean-Kevin Augustin prêté par RB Leipzig. Jusqu’à présent, il n’a joué que 19 minutes dans le championnat.

Augustin pourrait prouver que les partisans de l’attaquant clinique de Leeds ont soif. Cependant, un nouveau problème se pose à Elland Road.

19 buts encaissés lors de leurs dix derniers matches de championnat ne sont pas une forme de promotion.

Depuis qu’il a battu Hull City 2-0 à la mi-décembre [a seventh straight win and a fourth without conceding], Leeds n’a pas réussi à enregistrer une feuille blanche.

L’équipe de Marcelo Bielsa est passée du meilleur record défensif de la ligue, et d’une certaine distance, à en avoir maintenant concédé quatre de plus que Brentford.

La longue recherche d’un nouvel attaquant en janvier pourrait être récompensée. Mais qu’en est-il de la défense? Les malheurs de Leeds les ont-ils aveuglés d’une nouvelle faiblesse?

Selon L’Equipe, Marcelo Bielsa souhaitait un déplacement tardif pour le défenseur central de St Etienne Harold Moukoudi. L’international camerounais était lié à un transfert de 10,7 millions de livres sterling vers West Ham United et Burnley en 2018 (Daily Mail). Il a un pedigree.

Moukoudi, cependant, a fini par rejoindre Middlesbrough en prêt avec le manager Jonathan Woodgate, plus tard, jaillissant de ses débuts pour le club (Teesside Live).

Leeds pourrait finir par regretter d’avoir manqué le joueur de 22 ans. Il mesure 6 pieds 3 pouces et est rapide et puissant. Idéal pour défendre sur coups de pied arrêtés, et bon pour récupérer des contre-attaques que Leeds a eu du mal à gérer ces derniers temps.

De plus, un manque d’options avec Kalvin Phillips suspendu [pushing Ben White into midfield] a vu Luke Ayling s’installer en défenseur central à Forest tandis que Liam Cooper avait un match à oublier.

