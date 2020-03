Marquinhos ne veut pas jouer à huis clos

Marquinhos Il ne veut pas jouer au jeu de tour des huitièmes Finale de la Ligue des Champions entre PSG et Borussia Dortmund, s’il est finalement décidé en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus.

29/02/2020 à 22h53

CET

SPORT.es

Le match aller s’est terminé par une victoire pour les Allemands minimum (2-1) et le retour doit se jouer au Parc des Princes prochain 11 mars.

“Si vous devez jouer à huis clos, il est préférable de reporter le match, car nous voulons avoir nos partisans à nos côtés et eux aussi les leurs”, a souligné le central brésilien du PSG au RMC, à l’issue de la victoire du champion de France Dijon (4-0).

Marquinhos assuré que “Si oui, nous demanderons d’annuler le match afin de jouer avec le soutien de nos fans”.

Pour arrêter la propagation du coronavirus, le ministère français de la santé a annoncé la interdiction des événements sportifs qui rassemblent plus de 5 000 personnes dans des espaces clos ou, comme dans le semi-marathon de Paris, dans les lieux qui impliquent d’importants flux de population. Dans le cas de PSG – Dijon, de Ligue 1, ont été prises mesures d’hygiène et de précaution, comment annuler la zone mixte et le protocole précédent du match, coupant la poignée de main traditionnelle entre les joueurs, les entraîneurs et les enfants qui les accompagnaient.