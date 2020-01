Marsala-Savoy 0-2, corsaires blancs à Angotta. Osuji et Chironi décident

Marsala. Au «N. Lombardo Angotta “sur le terrain le 21e jour de Série D groupe I, les hôtes du Marsala héberger le Savoia. Les Siciliens sont à la recherche de points de salut pour abandonner l’aire de jeu, tandis que les cloches veulent se rapprocher des leaders de Palerme après les derniers tirages amers.

SAVOIA PADRONE, UNLOCK OSUJI

La formation hôte démarre immédiatement forte, les hommes de Parlato dans les 10 premiers touchent l’avantage deux fois, d’abord avec un tir d’Orlando juste à l’extérieur du premier poteau puis avec une boule de feu de Gatto qui se termine au-dessus de la barre transversale. Ils poussent les Oplontines, mais les hôtes ne peuvent pas sortir proprement. A 20 ‘, première occasion pour Marsala, tiré par l’avant-centre Balistreri sauvé sans problème particulier par le gardien blanc. Phase d’équilibre, peu ou rien à signaler, puis à une demi-heure la Savoie met la flèche. Sur les développements d’une pièce arrêtée, Cerone conclut avec puissance mais trouve le mur érigé par la défense sicilienne, sur le rebond Osuji est le plus rapide de tous à réitérer sur le net. Une fois le jeu déverrouillé, les invités ne montrent aucun signe d’abandon de leur pression offensive, Marsala peine à contenir ses adversaires. Deux tentatives ont été faites pour les garçons de Parlato, mais ni Orlando ni Osuji n’ont trouvé l’écart gagnant. Après 1 ‘de récupération, nous allons nous reposer, la Savoie méritait à l’avance et près de doubler au moins à quelques reprises.

BIS CHIRONI, SAVOIE GAGNE

La reprise commence immédiatement avec un but pour les invités: à 52 ‘centre insidieux dans la surface de réparation et Riccio d’une excellente position ne trouve pas par une moustache l’écart qui aurait donné ses deux à zéro. Premiers changements, rythmes bas, les hôtes ont vérifié, mais au fil des minutes, les invités ont également eu du mal à construire des ballons de but propres. A 70 ‘tentative de Diakitè, ballon au-dessus de la barre transversale. Le doublé des garçons de Parlato se matérialise dans les 80 ‘lorsque le nouveau Chironi s’inscrit au mieux et au cœur de la surface de réparation n’a pas tort, il a commencé sur la glace. Triple changement pour les hôtes, qui gèrent le double avantage acquis sans problèmes particuliers. Au final, Savoy touche le trio, une belle action de Tascone qui sert De Vena, ce dernier en bonne position n’envoie pas grand-chose. Après 6 ‘de récupération, le défi se termine, les blancs retrouvent le succès et reprennent leur marche, au lieu de cela les Siciliens restent empêtrés dans la zone de playout.