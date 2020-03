Marseille a fait le triomphe de l’épilogue contre Amiens pour la Ligue 1 »Pressfootball

Vendredi 06 mars 2020

Les «Olympiens» ont laissé échapper la victoire lors du dernier match du match et ont fini par faire match nul 2-2 avec les «licornes» sur le Vélodrome. En dépit de la domination du jeu et de la génération des options les plus claires, le lieu a finalement réduit l’intensité et Saman Ghoddos a signé les tables.

Valable pour l’engagement inaugural de la journée 28 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a livré la victoire à l’épilogue et a fini par égaler 2-2 sur le Vélodrome contre Amiens SC. Ceux menés par André Villas-Boas ont eu un jeu haut et bas, où malgré leur domination, ils ont fini par payer très cher les négligences de la fin.

La première étape était réservée aux locaux. Dimitri Payet et Morgan Sanson, les buteurs marseillais, ont été les plus incisifs en attaque et ont généré plusieurs occasions d’ouvrir le compte au fil des minutes. Cependant, ce n’est qu’à la fin que Sanson est apparu (45 + 1 ′) échappant aux rivaux et définissant avec un missile gaucher qui a laissé le gardien Régis Gurtner hors des options.

En complément, le jeu a maintenu son rythme et a été joué principalement au goût de l’Olympique. La domination des actions s’est matérialisée sur le tableau de bord grâce à une bonne attaque de Payet en champ rival, culminant le jeu avec un droit puissant du croissant et gonflant les réseaux à 57 ′.

Cependant, l’escorte du Paris Saint-Germain a cédé le terrain et le ballon au cours des 10 dernières minutes. Une telle détermination a fini par être fatale, surtout lorsque Sehrou Guirassy a marqué le premier rabais à 83 ‘avec une pénalité. L’élan de la visite s’est intensifié et le décès de Marseille a été atteint avec le but de Saman Ghoddos à 90 + 5 ′, dans ce qui était le dernier jeu du match.

Avec ce résultat, ceux menés par Villas-Boas sont restés dans le deuxième emplacement de Ligue 1 avec 56 unités, 12 de moins que ceux du leader du PSG. Pendant ce temps, Amiens continue dans la zone de descente directe pour se situer à la 19e place du concours avec 23 points. Le lendemain, ceux de Marseille visitent Montpellier, tandis que les «licornes» reçoivent Angers SCO.

