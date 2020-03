Marseille réduit de 10 M £ le prix de Tottenham, l’objectif du milieu de terrain de West Ham

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 5:05

Marseille aurait réduit de 10 millions de livres sterling le prix de Morgan Sanson alors qu’ils cherchent à vendre l’objectif annoncé de Tottenham, West Ham et Newcastle.

Un rapport publié dans Le10Sport indique que dès cet été, les géants de la Ligue 1 étaient déjà sous pression pour lever des fonds afin d’éviter de tomber dans le non-respect des règles du fair-play financier.

Et avec l’incertitude persistante si les saisons se termineront à travers l’Europe, Marseille pourrait se retrouver dans une incertitude encore plus grande au cours des prochains mois.

À cette fin, l’un des principaux objectifs du milieu de terrain de la Premier League, Sanson, pourrait être disponible pour plus de frais de négociation.

Tous les signes indiquent donc que l’un des milieux de terrain les plus influents de la Ligue 1 s’éloignera du Stade Vélodrome le plus tôt possible.

Le rapport indique que le joueur de 25 ans, qui est également une cible pour Everton, Aston Villa et Southampton, sera désormais disponible pour 23 millions de livres sterling. Cela vient moins d’un an après que Marseille a rejeté une offre de 33 millions de livres sterling de prétendants de longue date West Ham.

Ce prix devrait déclencher une ruée vers les transferts pour le milieu de terrain toutes saisons, qui a marqué cinq buts en 30 apparitions pour Marseille toutes compétitions confondues cette saison.

