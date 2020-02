Marsili à RdC: «Cerignola? Les détails seront décidés. Je révèle le secret de Bitonto “

BITONTO (BA). Meilleure attaque, meilleure défense, leaders incontestés de la groupe H de Serie D, le Bitonto Calcio l’un des groupes les plus compétitifs de la ligue nationale amateur supérieure domine. Au prochain tour, cependant, l’obstacle est l’un des plus difficiles à affronter, leAudace Cerignola revigoré par le marché et par une tendance positive importante qui a ramené le Gialloblè dans la zone des playoffs.

METERON NEROVERDE

En vue de ce rendez-vous, notre équipe éditoriale a atteint l’un des épingles du neroverdi, le milieu de terrain Massimilano Marsili, la classe ’87 compte plus de 250 apparitions en ré et dans les jeux récents a encore augmenté le niveau de ses performances: “Il n’a pas été difficile de rejoindre ce groupe, depuis mon arrivée, ils m’ont fait sentir à la maison, avec les nouveaux compagnons et l’entraîneur a été immédiatement compris. Il était essentiel pour moi de bien commencer immédiatement. – a commencé le milieu de terrain – Primacy? Pour être honnête, nous avons commencé à faire un bon championnat, nous savions que nous étions une équipe importante, il est clair que lorsque vous êtes là devant tout le monde et que vous continuez à gagner la satisfaction et la confiance, ils grandissent “.

CEUX QUI S’ADAPTENT PROFITENT ET … GAGNENT

Au sommet et à la fin de la saison: “Jusqu’à présent, nous avons sans aucun doute mérité le record, pour nous il n’y a pas de matchs faciles, tout le monde mérite un maximum de respect et donc nous affrontons chaque rival avec la plus grande attention. Désormais, chaque jeu a un poids toujours plus grand, nous affronterons des équipes aux caractéristiques toujours différentes, celles qui ont plus de valeur technique et celles qui ont plus de valeur compétitive. Jusqu’à présent, nous avons probablement été les meilleurs à nous adapter aux différents jeux, nous prévoyons de le faire jusqu’à la fin. “

UNIS À L’OBJECTIF

Dernier commentaire sur la performance personnelle et les rivaux à venir: «Cerignola? De tels jeux sont décidés en détail, pour nous c’est un jeu comme les autres et il ne faut pas baisser la concentration. Nous devrons porter une attention particulière à chaque balle. – conclut Marsili – Cela peut sembler une phrase faite, juste pour faire une scène, mais ici nous sommes vraiment une famille et tout le monde mérite de jouer. Au-delà du single, il y a une volonté commune de continuer, en plus des objectifs de Kikko (Patierno ed.). Il y a beaucoup plus, vous pensez et travaillez toujours en équipe. “

