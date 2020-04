Martin Braithwaite dit qu’il sera de retour pour Barcelone

L’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite dit qu’il sera “de retour avec un coup” lorsque le football reprendra finalement après la pandémie de coronavirus.

L’international danois n’a rejoint le club qu’en février pour un transfert d’urgence et a jusqu’à présent fait sept apparitions pour l’équipe de Quique Setien.

Son enthousiasme et son désir de réussir à Barcelone se sont manifestés pendant sa courte période au club, et il a de nouveau parlé de la façon dont il avait hâte de faire ses preuves.

«Je suis impatient de recommencer à jouer et je sais que je reviendrai avec un coup. Je suis incroyablement calme et je crois en mes propres capacités », a-t-il déclaré.

«Maintenant, il y a une pause, et je vois cela comme un avantage. Je sais qu’il n’y a personne qui s’entraîne et travaille comme moi. Quand je reviens, je suis préparé physiquement et mentalement.

«Je dois encore prouver ce que je peux. Je sens que j’ai bien fait au début, mais je sais aussi que je peux faire encore mieux.

«Je passe également beaucoup de temps à visualiser comment j’aimerais que les choses aillent. En fin de compte, j’ai vu dans ma vie que les choses se passent comme je les visualise dans ma tête. »

Source | DR Sporten