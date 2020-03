Martin Braithwaite est “100% confiant” Barcelone remportera la Liga

L’attaquant de Barcelone, Martin Braithwaite, a évoqué les chances de sa nouvelle équipe de remporter la Liga et dit également qu’il a l’intention de voir son contrat qui durera jusqu’en 2024.

L’international danois a fait le choc au Barca de Leganes en tant que transfert d’urgence en février, mais a déjà eu un impact sur son nouveau club.

L’équipe de Quique Setien a été éliminée du haut du tableau lors de la défaite face au Real Madrid, mais Braithwaite reste confiant quant au succès de la saison.

«Oui, ce n’est qu’un point. Je connais cette équipe, je sens les énergies positives qu’elle transmet, nous sommes comme une famille, il y a beaucoup de positivité. Il reste de nombreux points à jouer.

«Je suis 100% confiant que nous allons gagner la Ligue, 100%. J’y crois et c’est pour cela que nous travaillons, c’est l’ambition de ce club et du mien et c’est ce que nous allons faire. »

Source | Mundo Deportivo

Braithwaith a également ajouté qu’il avait déménagé au club avec l’intention de rester “pendant longtemps” malgré les spéculations selon lesquelles il pourrait être déplacé à la fin de la saison.