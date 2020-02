Martin Braithwaite est-il destiné à être une autre mauvaise décision du conseil d’administration de Barcelone?

Bien qu’il reste à confirmer, tous les signes indiquent que Martin Braithwaite de Leganes est la signature d’urgence pour couvrir l’absence d’Ousmane Dembele.

Forte prise de temps de respiration.

Compte tenu des circonstances, je suppose que la planche est coincée entre un rocher et un endroit difficile en termes d’essayer d’obtenir un bon rapport qualité / prix en même temps, mais il doit sûrement y avoir de meilleures options?

Le Danois a inscrit six buts en 24 apparitions en Liga (trois en tant que sous-marin) cette saison, ce qui ne remplira guère d’effroi.

En revanche, Angel Rodriguez de Getafe en a 10 et, comme il l’a montré au Camp Nou le week-end dernier, est une menace dans et autour de la surface.

Braithwaite est un avant-centre robuste, oui, et le Barça cherche peut-être un modèle similaire à Luis Suarez en ce qu’il est optimiste sur ou hors du ballon, n’a pas peur d’aller là où ça fait mal, et travaillera dur tout au long.

Mais un ratio buts / matchs de un sur quatre et il n’a pas la même qualité de mouvement et d’anticipation que l’Uruguayen … pour une dépense d’environ 20 M €?

Ça sent un achat de panique.

C’est une location qui n’a pas de sens. Tout comme les transferts depuis Todibo, Abel Ruiz et Carles Perez n’avaient aucun sens non plus. Pour être honnête, cela a vraiment été une fenêtre de transfert assez pathétique.

Et ne tournons pas autour du pot non plus – Braithwaite était loin d’être le premier choix.

Cédric Bakumbu a été laissé pendu après avoir cru qu’il était sur le chemin du club. Les discussions avec Rodrigo Moreno n’ont abouti à rien.

C’est presque comme si nous étions revenus 12 mois en arrière lorsque Kevin-Prince Boateng a été amené en couverture et a tout gazonné pendant qu’il était au club. Complètement hors de sa profondeur et désintéressé.

La signature de Braithwaite, si cela se produit, sent comme une autre cheville carrée dans un trou rond. Un manque de perspicacité et de planification des pouvoirs en place.

Et qu’arrivera-t-il au joueur dans six mois lorsque Dembele sera sur le point de réparer ou, peut-être, Neymar est prêt à revenir?

Allons-nous récupérer n’importe où près des 20 millions d’euros pour un joueur qui aura 29 ans d’ici là. Aucune chance. S’il réussit, ce sera plus par chance que par jugement

La réalité d’un point de vue favorable, cependant, est qu’une fois qu’il aura enfilé ce maillot du Barca, je me mettrai derrière lui et j’espère que, d’une manière ou d’une autre, il trouvera les objectifs pour nous aider à réussir.