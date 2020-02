Martin Braithwaite ne lavera pas son kit de Barcelone après un câlin de Lionel Messi

Le nouveau barcelonais, Martin Braithwaite, était un homme assez heureux samedi après avoir fait ses débuts pour son nouveau club lors de la victoire 5-0 contre Eibar au Camp Nou.

L’international danois est sorti du banc pendant les 20 dernières minutes et a marqué son premier match avec les géants catalans.

Braithwaite a créé Lionel Messi pour son quatrième but du match et a également contribué au cinquième but du Barça marqué par Arthur.

S’exprimant après le coup de sifflet à plein temps, Braithwaite a plaisanté en disant qu’il ne voulait pas laver sa chemise après avoir gagné un câlin GOAT.

«Je ne vais pas laver mes vêtements après avoir serré Messi dans mes bras. Je suis très heureux d’avoir donné ma première passe à Leo », a-t-il déclaré.

«Ce fut un début extraordinaire, un rêve devenu réalité. Quand l’entraîneur m’a appelé pour m’échauffer, j’étais un peu nerveux mais j’avais hâte de continuer. Merci aux fans pour cette réception. ”

Source | sport

Ce fut un bon début de vie pour Braithwaite, d’autant plus que sa signature a été largement ridiculisée. Il n’est pas éligible pour jouer contre Naples en milieu de semaine mais pourrait jouer contre le Real Madrid la prochaine fois en Liga.