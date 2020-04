Martin Braithwaite: Personne ne s’entraînera aussi fort que moi pendant la pause du coronavirus

Martin Braithwaite est confiant qu’il sera un succès à Barcelone une fois que le football reviendra de la pause du coronavirus. L’attaquant a déclaré à la radio danoise que, bien qu’il ait très peu de chances de jouer depuis sa signature pour le club catalan, il était optimiste quant à son impact une fois les matchs revenus.

«Il n’y a personne qui s’entraîne et travaille comme moi. À mon retour, je serai préparé physiquement et mentalement », a déclaré l’attaquant.

Braithwaite a été signé comme remplaçant d’urgence après que des blessures de longue durée ont frappé Luis Suárez et Ousmane Dembélé. Cependant, la paire pourrait être remise en action de manière inattendue cette saison, car la conclusion de la campagne sera retardée par le virus. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le club pourrait signer Lautaro Martínez ou Neymar, ou peut-être une autre vedette avant, pour la saison prochaine.

«Que les joueurs blessés reviennent ou que de nouveaux joueurs soient recrutés, c’est tout simplement fantastique. J’ai l’ambition de jouer avec certains des meilleurs, et si je joue dans l’une des meilleures équipes du monde, avec certains des meilleurs joueurs, ça me fait aussi bien paraître », a-t-il déclaré.

«Cela n’a même pas encore commencé et je n’ai pas encore prouvé ce que je peux. Je sens que j’ai bien fait au début, mais je sais aussi que je peux faire encore mieux. J’ai hâte que nous recommençons à jouer et je sais que je reviendrai en beauté. Je suis incroyablement calme et je crois en mes propres capacités. »

Le Danois a également révélé que si le club a un programme d’entraînement obligatoire pendant que les joueurs restent à la maison, cela ne représente qu’environ un tiers de son temps d’entraînement total.

«J’entraîne ma vitesse et mon endurance. Et maintenant, je peux m’entraîner beaucoup plus en détail qu’au quotidien, donc je reviendrai dans une bien meilleure forme physique », a-t-il déclaré.

«J’ai une salle de fitness au sous-sol, puis j’ai une belle pelouse où je peux courir et faire des exercices avec un ballon de football.

«Je passe également beaucoup de temps à visualiser comment j’aimerais que les choses aillent. Dans ma vie, j’ai vu que les choses vont comme je les visualise dans ma tête. »