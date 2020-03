Martin Braithwaite pourrait commencer el clásico pour Barcelone

Martin Braithwaite a impressionné les médias locaux et les fans lors de l’entraînement avant la rencontre de Barcelone avec le Real Madrid. L’attaquant danois n’a joué que quelques minutes depuis la signature de Leganés, mais la crise du Barça dans la ligne avant pourrait lui donner une chance de commencer le club.

Nous avons discuté exclusivement avec Philip Michael, son oncle et partenaire commercial de ce à quoi nous pouvons nous attendre si Braithwaite démarre ou quitte le banc.

«Je ne doute pas qu’il aura un impact sérieux. Il n’y a pas de nervosité en lui, il a marqué contre le Real et Barcelone [soon after arriving] dans la Liga. Il est plus que capable – et le dernier match le prouve », a-t-il déclaré.

Braithwaite a fait son transfert à Leganés de Middlesbrough le 3 janvier 2019. Il a fait ses débuts le 9 et a marqué contre le Real Madrid lors d’une victoire 1-0 en Copa del Rey le 16. Et puis, il a marqué contre Barcelone en Liga le 20 dans une défaite de 3-1.

Il a signé pour Barcelone cet hiver après que Ousmane Dembélé se soit blessé, permettant aux Catalans de signer un remplaçant d’urgence en dehors de la fenêtre de transfert.

“Ne soyez pas surpris s’il marque deux fois. Je ne suis pas biaisé juste parce qu’il est de la famille. J’ai déjà vu ce film “, a déclaré Michael, un développeur immobilier basé à New York, ancien animateur de télévision / radio et auteur à succès.

Braithwaite a été pressenti par les médias espagnols pour démarrer el clasico, tandis que Diario SPORT de Barcelone l’a appelé «la carte secrète».