Martin Braithwaite promet de revenir avec une “meilleure version” pour Barcelone

L’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite dit qu’il sera de retour avec une “meilleure version” lorsque le club sera enfin de retour à l’action après l’épidémie de coronavirus.

L’international danois a pris un bon départ dans la vie au Camp Nou après son déménagement d’urgence de Leganes en février.

Il a joué sept fois pour l’équipe de Quique Setien avant la suspension de la Liga et a déclaré qu’il travaillait dur à la maison pour améliorer son jeu.

Ça me manque de plus en plus chaque jour mais la patience est

Je travaille sur tous les détails du jeu qui pourraient être négligés pendant la compétition, alors vous feriez mieux de croire que je suis de retour pour une meilleure version pic.twitter.com/iMN0kiFZb4

– Martin Braithwaite (@MartinBraith) 7 avril 2020

Braithwaite a signé un accord jusqu’en juin 2024, date à laquelle il est arrivé au club, mais il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être vendu si Lautaro Martinez ou Neymar arrivaient.