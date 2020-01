Martin Keown affirme que l’homme de Tottenham «souffrait» contre Boro – HITC

Tottenham Hotspur a progressé jusqu’au quatrième tour de la FA Cup mardi soir.

Martin Keown a affirmé que Davinson Sanchez “souffrait” lors de la victoire de Tottenham 2-1 en FA Cup contre Middlesbrough mardi soir.

Le spécialiste de la BBC Sport a affirmé qu’il semblait que l’homme des Spurs avait «mis les bottes de quelqu’un d’autre» à quel point il se comportait mal.

Malgré un but vers la fin, ce fut une soirée relativement confortable pour Tottenham, mais pas pour Sanchez qui avait l’air téméraire à l’occasion.

S’adressant au match du jour en direct sur BBC One (début du 14/01/20 à 20 heures), Keown, tout en commentant, partageait ses réflexions sur les performances de Sanchez.

“Ce fut une soirée difficile pour lui, n’est-ce pas?”, A déclaré Keown à MOTD. «C’est presque comme s’il mettait les bottes de quelqu’un d’autre.

“Cette balle [a cross from the right], il ne trie pas ses pieds du tout. C’est du pain et du beurre [for him to clear it]. [But] il est décontracté [and ends up slicing his clearance for a corner]. Je pense que je serais à son oreille si je jouais à ses côtés.

«Vous pensez que Sanchez souffre ce soir. Il a été dans et hors de l’équipe. Vous devez être fort mentalement. Vous devez croire en vous parce que lorsque le nouveau manager arrive en ville, vous devez vous soutenir.

«Pochettino l’a amené au club. Vous devez faire confiance à vous-même. C’est un bon joueur. Il a de bons attributs. Il vient de mettre les performances dedans. »

Il semblait que Sanchez ne vivait qu’un de ces jours, car l’homme de Tottenham serait reconnaissant qu’aucun de ses jeux problématiques n’ait conduit à concéder des buts.

Alors que Jose Mourinho sera déçu que son équipe n’ait pas réussi à obtenir un nouveau blanchissage, il sera heureux qu’ils aient réservé leur passage pour le prochain tour de la compétition.

Une fin de Ligue des Champions à la fin de la saison et une course de coupe très saine en FA Cup sont toujours sur les cartes pour Mourinho.

