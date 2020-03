Martin Odegaard parmi les meilleurs passeurs créatifs de la Liga

Peu de gens discuteraient si, après Lionel Messi, Martin Odegaard était présenté comme le meilleur joueur de la Liga. Son année à Saint-Sébastien a permis au monde de voir à quel point son immense talent est devenu raffiné. Les données recueillies auprès de Wyscout et analysées plus tard par DatoBHJ – un compte d’analyse de données – ont révélé que Martin Odegaard, aux côtés de Lionel Messi, était de loin le leader de la Liga en matière de «passes créatives» pour les joueurs qui ont joué plus de 900 minutes en Liga cette saison cette saison. . Pour ceux qui ne connaissent pas le terme «passeur créatif», il comprend trois mesures de données: “xA / 90 ”: passes décisives attendues toutes les 90 minutes, “à travers les passes »: une passe directe qui dépasse la ligne défensive, menant l’attaquant en 1 contre 1 avec le gardien de but, et “passes intelligentes »: passe à haut risque et créative qui conduit le joueur attaquant dans une bonne position pour continuer l’attaque. Normalement, la passe est entre 2-3 défenseurs adverses. Jetez un œil à l’endroit où Martin complote contre d’autres milieux de terrain centraux comme Toni Kroos, Ever Banega et Santi Cazorla:

“Creative Passers” est l’une des meilleures mesures pour mesurer l’impact d’Odegaard. Ses chiffres dépassent les cinq premières ligues européennes, le plaçant dans le top 2% juste derrière Messi, Neymar et De Bruyne:

Le temps nous dira si Zidane et le club décideront finalement de rappeler Martin un an plus tôt ou de lui permettre d’honorer son accord de deux ans avec la Real Sociedad. Indépendamment de la décision, il est clair que n’importe quelle équipe du monde accueillerait favorablement la perspective d’un passeur d’élite dans le dernier tiers, en particulier une équipe comme le Real Madrid qui a actuellement du mal à marquer des buts.