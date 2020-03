Martín Palermo a analysé le présent du Xeneize et a affirmé que “aujourd’hui Boca est plus solide et efficace”

Boca a commencé l’année avec l’énergie renouvelée de la main de son nouvel entraîneur Miguel Ángel Russo. Et depuis lors, le Xeneize n’a pas perdu en réalisant 5 victoires et 2 nuls.

Qui pouvait voir cela et a souligné le moment de l’équipe, n’était rien de moins que Martin Palermo, mot autorisé en parlant de Boca. “Aujourd’hui, Boca est plus solide et efficace”, a analysé le Titan qui a ajouté que “C’est plus structuré. C’est dans un passage de bons résultats qui incite également les gens à croire et à faire confiance à ce qu’ils peuvent donner.”

La proposition de Russo est que Boca soit plus protagoniste.

En partie, le Fou croit que l’une des raisons est le changement d’entraîneur: “C’est une nouvelle étape pour le club et pour les joueurs”. Et a souligné que “La proposition de Russo est que Boca soit plus protagoniste.”

Mais en plus, Palerme a commencé à analyser certains des joueurs de Boca et a souligné le présent du buteur de l’équipe: “Wanchope Ábila se réunit chaque fois qu’il en a besoin, même s’il n’a pas commencé.” Et il a précisé que s’il n’est pas dans les 11 ans, il est pour “le choix d’un entraîneur”.

À propos de Carlitos, il a averti que “Tevez est revenu pour avoir la proéminence dont il a besoin”, bien qu’il ait averti que “Ils auraient tort s’ils mettaient neuf”. Mais ce n’était pas le seul sujet examiné par Palerme. Il a également parlé de son moment actuel et de ses souhaits en tant que futur entraîneur.

Par exemple, il a averti que “Mon souhait est de diriger Boca ou les étudiants” et prévu que “A l’intérieur, je pense qu’à un moment donné je pourrai me donner le plaisir de diriger et de retourner à la Bombonera en tant qu’entraîneur”. Et il a également révélé qu ‘”ils m’ont appelé de l’ancien responsable de Boca pour être DT, mais à l’époque je n’étais pas intéressé”.

En raison de ses connaissances et de ce que Riquelme signifie pour Boca, il semble bien qu’il soit dans le club.

Ponctuellement, il a déclaré que Gribaudo l’avait convoqué l’année dernière bien que “je n’étais pas intéressé par des questions politiques, j’étais également à un moment important à Pachuca”. Bien qu’il ait préféré ne pas parler beaucoup de la politique de Xeneize, Titan a reconnu le retour de Roman à l’institution et a averti que “à cause de ses connaissances et de ce que Riquelme signifie pour Boca, il semble bien qu’il soit dans le club. “

Palerme a également reconnu que l’équipe nationale, “Boca y Estudiantes sont trois rêves en tant que DT” et a rappelé que “le premier semestre à Godoy Cruz était ma meilleure équipe”. Enfin, en dialogue avec FOX Sports, il a déclaré: “Je veux aller voir les étudiants en UN”. Un vrai fou.