Martín Palermo confirme ses contacts avec Peñarol dans le passé

Martín Palermo, libre après avoir été séparé de Pachuca, a confirmé à Ovación qu’il était dans le passé en contact avec les dirigeants de Peñarol: “Il y a eu des contacts. Je parlais à Jorge Barrera et il y a eu un rapprochement, mais dans ce dossier que je travaillais et ils ont dû décider qu’un technicien était quand ils ont choisi Diego López. Mais il est vrai que le contact existait à l’époque et il était évident que c’était intéressant parce qu’être un grand comme Peñarol qui génère des portes qui s’ouvrent “.