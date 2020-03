Martín Palermo n’a pas hésité et a dit qui était l’attaquant qui a le plus performé à Boca: “Celui qui a fait le mieux était Darío Benedetto”

Dans un rendez-vous incontournable avec Halcones et Palomas (du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 chez TNT Sports), Martín Palermo a été interrogé sur le 9 qui occupait le mieux son poste depuis ses adieux avec le maillot Boca et je ne doute pas: Darius Benedetto. Cependant, le Fou a également mis dans le TOP 3 un Santiago Silva et à Ramón “Wanchope” Ábila.

“Celui qui a fait le mieux était Darío Benedetto. Je pense que c’est lui qui a accordé le plus d’attention à l’attente”, a observé l’exagérant xeneize, qui a également souligné que Pelado Silva à un moment donné a également été à la hauteur des circonstances et que maintenant “Wanchope répond à l’attente d’un Boca 9, qui est de marquer des buts. Je pense qu’il a une statistique très importante. ” Puis, concernant la question, il a conclu: “Je pense que ces trois-là occupaient au cours de cette décennie qui auront répondu aux attentes de ce qui était demandé à un 9”.

Sur Solado et son “sale boulot”, a-t-il dit, “aujourd’hui, la fonction de soldat peut avoir résulté parce qu’il y a d’autres joueurs qui marquent des buts et que l’équipe gagne. Le travail qu’ils font est bénéfique”, mais il a précisé que si l’équipe n’avait pas gagné ou ne s’était pas convertie. ” ils tomberaient amoureux de lui parce que Boca 9 ne marque pas de buts. ” “J’espère avoir la chance de remporter une course qui, ajoutée au moment de l’équipe, peut répondre à ces extensions”, a-t-il conclu.