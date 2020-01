Martin Samuelsen, attaquant de Hull City, signe un contrat permanent avec West Ham

EINDHOVEN, PAYS-BAS – 15 AOÛT: (LR) Martin Samuelsen du FK Haugesund, Nick Viergever du PSV lors de l’UEFA Europa League match entre le PSV / FK Haugesund au stade Philips le 15 août 2019 à Eindhoven Pays-Bas (photo de Photo Prestige / Soccrates / .)

Hull City a signé sa deuxième signature en janvier. Les Tigres ont signé l’attaquant Martin Samuelsen sur un contrat permanent avec West Ham.

Signe de la ville de Hull Martin Samuelsen

Hull a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant norvégien. Samuelsen arrive pour un montant non divulgué et devient la deuxième recrue de Hull en janvier.

Samuelsen retrouve le manager de Hull, Grant McCann, qui était son manager pendant la période de prêt de Samuelsen à Peterborough.

Le jeune homme de 22 ans a contracté une série de prêts dans plusieurs pays d’Europe. L’attaquant norvégien a passé du temps en Hollande, dans divers clubs en Angleterre, dont Blackburn et Burton. Son plus récent sort a été avec l’équipe norvégienne FK Haugesund.

Samuelsen a marqué 14 buts en 39 matchs avec Haugesund. Il espère porter cette forme dans la bataille de promotion du championnat avec Hull à l’aube des places de barrage.

Samuelsen pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Hull se rendra dans le comté de Derby ce week-end.

Samuelsen offre à Hull une autre option créative

Hull a été fortement tributaire de Jarrod Bowen pour ses victoires et ses buts cette saison. Il a été dans une forme exceptionnelle et Hull voudra désespérément le garder.

Cependant, la signature de Herbie Kane et de Martin Samuelsen donne à Hull une plus grande menace à l’avenir. McCann essaie clairement d’alléger la pression sur Bowen avec des buts en nombre insuffisant du reste de l’équipe.

Samuelsen a connu des difficultés dans le football anglais, mais sans doute son meilleur prêt en Angleterre a été avec Peterborough sous McCann. Kane et Samuelsen apportent plus de créativité au milieu de terrain de Hull.

Ils sont une excellente équipe de football et, certainement, Samuelsen correspond à leur style de jeu. L’international norvégien espérera enfin s’installer en Angleterre après une série de prêts loin de West Ham.

Grant McCann sait ce qu’il obtient de Samuelsen et il sera convaincu que Samuelsen pourra aider Hull à se faufiler dans le top six.

