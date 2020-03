Martín Vizcarra LIVE: conférence de presse au Palais le 16 de la quarantaine en raison de la pandémie covid-19 | État d’urgence | Coronavirus, Pérou Hors-jeu

Afin de mettre à jour le mesures prises sur le territoire nationalLe seizième jour de l’état d’urgence, le président Martín Vizcarra s’est de nouveau adressé au peuple péruvien. Sachez ici détails de cette conférence de presse au Palais du gouvernement.

Le président entamera la deuxième étape de cet état d’urgence, dans laquelle le nouveau calendrier d’immobilisation obligatoire commence aujourd’hui après un décret suprême publié hier.

MINUTE PAR MINUTE: Conférence de presse de Vizcarra

13h30 heures | «Depuis le 6 mars, après le premier cas de coronavirus, nous avons reçu de l’aide de l’extérieur et des Péruviens eux-mêmes. Avec le gouvernement coréen, nous sommes constamment en communication pour obtenir un soutien sanitaire sur les mesures à prendre. Le président chinois nous a répondu après l’envoi d’une lettre au début de cette pandémie. Il reconnaît les efforts que nous déployons et met à disposition des ressources pour renforcer les mesures dans le pays. Nous devons adapter ces expériences à nos capacités intellectuelles, à l’engagement et au dévouement des Péruviens eux-mêmes ».

13:23 heures | Ministre de la Santé, Víctor Zamora: “Nous avons intégré un groupe de ventilation mécanique, plus de ressources humaines dans tout le pays: dans deux semaines, nous aurons 456 unités de soins intensifs pour héberger nos compatriotes.”

13:20 heures | “Dans le transfert de 213 millions de soles distribués aux municipalités, aucune restriction n’a été imposée. Ce sont eux qui devront évaluer à qui les paniers sont livrés. En tant que gouvernement central, nous ne pouvons pas tout voir à la fois et c’est une responsabilité qui Nous déléguons aux municipalités qui sont sûres qu’elles mettront tout en œuvre pour atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Par transparence, nous leur avons demandé de nous dire quelle est la valeur des fournitures qu’elles vont livrer, la valeur des panier et qui en étaient les bénéficiaires ».

13:11 heures | Vizcarra: «Il y aura un avant et un après le Covid-19 dans le monde. Cet état d’urgence jusqu’au dimanche 12, mais ne signifie pas que le lundi 13, ils retournent tous à la «normalité». Il s’agit d’un état progressif pour que tout revienne, mais la courbe de la maladie ne sera pas mise en danger. Tout sera évalué progressivement. La réponse de la population a été beaucoup plus élevée que les jours précédents. Nous voyons comment, après l’analyse du ministre et du ministère de la Défense, on verra ce qui se passera le 13. L’appel des forces armées est pour des mois, pas des jours. “

13:08 heures | La manière d’aider les zones rurales sera recherchée en élargissant la liste des familles qui ont besoin du 380 Bond et certaines actions seront étendues dans ce domaine. Le retour de Qali Warma aidera également.

13:05 heures | “Vous devez mesurer les actions des différents établissements d’enseignement concernant les tâches et les mesures pour leurs élèves. Ils doivent aliéner les directives du ministère de l’Éducation ».

13:01 heures | «Nous remercions nos héros de la santé. Mais pas seulement eux, il y a la police, les forces armées, les réservistes. Et, pour servir les personnes les plus vulnérables, il reçoit des dizaines de milliers de mains de Péruviens prêts à aider. »

12:58 heures | À propos du bénévolat: «L’idée est que les personnes âgées soient accompagnées à distance. Plus de 20 000 jeunes, de nombreux étudiants, surveilleront les personnes âgées par téléphone à domicile, une ou deux fois par jour. Ils ont leur module de formation. La santé, l’alimentation et la protection ou la violence seront surveillées. L’idée est de construire un réseau d’aide national pour fournir des conseils et un soutien émotionnel. Ils (les bénévoles) auront quatre heures par jour pour aider les personnes âgées. »

12h55 | Ministre du développement et de l’inclusion sociale, Ariela Luna: «Qali Warma dessert toutes les écoles publiques du pays, où fréquentent plus d’un million d’élèves. Ces écoles reçoivent des produits et la nourriture est préparée par les parents eux-mêmes ou par l’école. À partir du 6 avril, les écoles distribueront de la nourriture, pas aux élèves. Ce régime est destiné à ceux qui en ont le plus besoin. »

12:54 heures | «Tout comme il y avait du bénévolat aux Jeux panaméricains, où tout s’est bien passé avec cette équipe de bénévoles, nous leur avons ouvert la possibilité de s’inscrire pour aider la population vulnérable et il y a déjà une vingtaine de bénévoles pour aider les Péruviens qui en ont le plus besoin» .

12:49 heures | “C’est une tâche titanesque que nous prendrons à partir de lundi prochain et, sûrement, il y aura des problèmes. L’un d’eux sera la satisfaction de la demande. Plus d’un million d’enfants bénéficieront du programme Qali Warma une fois que cette réactivation de l’éducation commencera. »

12:46 heures | Ministre de l’Éducation, Martín Benavides: «La plate-forme aprendeencasa.pe est une stratégie qui a un plan quotidien pour avoir du contenu jour après jour. L’axe principal sera la citoyenneté et, par conséquent, d’autres sujets tels que les mathématiques, la langue, etc. seront articulés. »

12:44 heures | «Nous ferons un effort pour que les cours en face à face commencent le lundi 4 mai, et ce sera progressivement. Le dernier jour de l’état d’urgence est le 12 avril, cela ne signifie pas que le 13 tout redeviendra normal. »

12:42 heures | «L’une des restrictions les plus importantes de l’état d’urgence est l’éducation. Nous n’avons pas commencé les travaux le 16 mars, comme convenu, de sorte que le ministre de l’Éducation a présenté une proposition de début des cours dans les établissements d’enseignement publics et privés le lundi 6 avril. Comme nous sommes en état d’urgence, ce ne sera pas en personne. Nous ferons un effort pour le faire à distance, virtuellement. “

12:41 heures | «Près de 3 000 personnes ont été détenues à travers le pays, dont plus de 36 000 dans tout le pays depuis le début de l’état d’urgence. La région de La Libertad a diminué le nombre de personnes détenues, mais Piura reste à des niveaux élevés. Comme Loreto. “

12:38 heures | Résultat positif: 1 065 cas de personnes infectées par Covid-19. 190 hospitalisés et 57 en USI. Environ 400 personnes ont une décharge épidémiologique.

📄 Rapport │ C’est la situation du coronavirus # COVID19 au Pérou jusqu’à 00h00 le 31 mars. # PerúEsEstaEnNuestrasManos

Pour plus d’informations, visitez: https://t.co/F4GaDrvulE pic.twitter.com/alOBMx1ndD

– Ministère de la Santé (@Minsa_Peru) 31 mars 2020

12:35 heures | “Aujourd’hui, l’immobilisation obligatoire commence à partir de 6 heures de l’après-midi, à l’exception de Tumbres, Piura, La Libertad, LAmbayeque et Loreto, toutes ces régions ont une immobilisation obligatoire à partir de 4 heures de l’après-midi.”

12:35 heures | Démarrer la conférence.

12h30 | Bonjour. En quelques minutes commence la conférence du président.

