Martín Vizcarra LIVE: conférence de presse du président le 22e jour de quarantaine | État d’urgence | Coronavirus Pérou hors-jeu

La troisième semaine de l’isolement social obligatoire dans le pays et le président Martín Vizcarra Il a sympathisé au niveau national sur les nouvelles mesures qui seront prises. En outre, rapports de cas enregistrés par COVID-19 et nombre de détenus après le premier jour de couvre-feu total.

Il a également ajouté des chiffres sur le déroulement de la crise au Pérou, du point de vue économique, éducatif et sanitaire. Il a fait remarquer qu’il y a une létalité de 3,6% contre 5,5% dans le monde, ce qui dépend de la population pour la réduire encore plus.

Minute par minute de la conférence de presse:

13:34 heures | “Il est proposé que ce jeudi et vendredi aient également une immobilisation complète. C’est-à-dire que ni les hommes ni les femmes ne partent. C’est une proposition du Commandement et nous allons la conceptualiser avec les ministres du Conseil des ministres pour voir à quel point elle est viable. Nous ne voulons pas agir à la hâte. “

13:09 heures | Les chaînes privées du pays, à partir de lundi prochain, abandonneront une heure par jour de leur programmation pour offrir des programmes en collaboration avec le ministère de l’Éducation au profit de l’éducation des enfants.

13:02 heures | «J’ai eu l’occasion de parler avec le président de la Corée du Sud pendant un peu plus de 20 minutes, où nous avons échangé leur expérience avec l’effort que nous déployons. Il y a une proposition de soutien, d’abord avec des données scientifiques puis avec des technologies pour faire face à cette épidémie d’un point de vue scientifique ».

12:48 heures | “Aujourd’hui DL-1445 a été publié dans El Peruano, qui a le programme” Reactiva Peru “, une règle extrêmement importante au détriment des pouvoirs que le Congrès nous a donné de légiférer, car cela signifie la garantie MEF de 30 milliards de soles pour que le système, les entreprises, puissent continuer à fonctionner. Cette garantie va permettre de donner du crédit à 30 000 entreprises pour qu’elles continuent à servir leurs travailleurs et fournisseurs, afin que la chaîne de paiement ne soit pas rompue. Il va aux grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, plus à celles de moins de 10 salariés ».

12:47 heures | Ministre de l’Éducation, Martín Benavides: «Nous avons commencé l’année scolaire dans sa phase lointaine, avec toute l’énergie, avec l’engagement des enseignants, des parents et des directeurs. Les UGEL nous ont aidés à transmettre les messages à chaque ville. Nous avons bien commencé cette étape. Les garçons et les filles ont été des héros et des héroïnes dans ce processus, car ils ont respecté les décisions du gouvernement, protégeant leurs grands-parents et grands-mères, évitant de sortir jouer, laissant de côté certaines activités quotidiennes. Nous mettrons tout en œuvre pour toucher tous les enfants et adolescents qui viennent avec nous.

12:45 heures | “Aujourd’hui, nous avons commencé l’étape” Apprendre à la maison “avec le soutien d’Internet et des médias d’État, nous avons constaté une grande réceptivité. Nous avons reçu avec joie des images de partout dans le pays de garçons et de filles pour reprendre ce processus d’apprentissage. Cela en vaut la peine. “

12:43 heures | 882 personnes arrêtées, battant les jours précédents. Plus de 51 000 personnes ont été détenues tout au long de cette phase de l’état d’urgence.

12:40 heures | «Aujourd’hui, au 22, plus de 20 000 personnes ont été échantillonnées. Au total, 20 414 tests ont été effectués, dont 17 853 étaient négatifs et 2 561 positifs. 12,5% par rapport aux infectés, dépassant la barrière de 6% que nous gérions au départ. 997 cas de personnes déjà enregistrées. Nous avons 387 patients hospitalisés dans les différents hôpitaux de Lima et des régions. Nous avons 89 patients avec ventilation mécanique dans l’unité de soins intensifs. Nous avons 92 cas de personnes décédées, soit 3,6% ».

12:35 heures | “Cela dépend de la réponse de la population. S’ils respectent l’immobilisation, une semaine suffit pour atteindre le sommet. Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les cas de détention étaient minimes dans tout le pays, mais samedi il y avait des concentrations massives de population, en particulier dans les marchés. Si nous avons ce genre d’attitudes et de comportements, si nous ne sommes pas responsables, peut-être que deux semaines ne suffisent pas. Ce virus a montré qu’il n’est pas vaincu par le pays qui a le plus de pouvoir économique ou de capacité scientifique, mais par les pays qui font face de manière adéquate à une population disciplinée. La différence entre qui y fait face et le résout de manière appropriée ».

12:32 heures | «Cette semaine, ou peut-être deux, est difficile, car les cas vont augmenter et nous devons être prêts pour ce qui va arriver. Ce qui serait essentiel, c’est de ne pas savoir ce qui va se passer, d’avoir les yeux bandés. Nous savons que la dernière partie de cette ascension approche et qu’elle est plus difficile. Cela nous donne la tranquillité d’esprit de mieux faire face au problème. Cela nous permet de faire plus d’efforts avec toutes les réponses et nous le faisons. »

12h30 | «L’engagement envers tout le monde est permanent. Nous n’avons ralenti à aucun moment, nous continuons avec le même enthousiasme que le premier jour, car nous n’avons pas encore atteint l’étape la plus difficile. Nous sommes dans la section du tiers supérieur pour atteindre le sommet de la dernière étape et voir la courbe. Nous devons faire plus d’efforts pour atteindre et atteindre l’objectif. »

12:27 heures | «Cette maladie nous a amenés à prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Le 16 mars, nous avons déclaré l’état d’urgence et aujourd’hui nous évaluons en fonction de l’évolution de la maladie. Il y a d’autres pays qui nous apprennent à quoi ressemble le processus: stade initial, pic élevé et progressivement vous commencez à descendre. Mais ils ont fait confiance et la courbe de contagion rebondit. Nous devons prendre toutes les précautions. Nous n’épargnons aucun effort et cela nous permet de nous préparer aux moments difficiles que nous anticipons et anticipons. »

12:25 heures | Démarrez la conférence. «Il y a exactement un mois, nous avons annoncé le premier cas d’un Péruvien infecté par COVID-19. Il semble que plus de temps se serait écoulé en raison du nombre de mesures que nous avons prises pour lutter contre cette maladie qui a engagé plus de 200 pays à travers le monde en quelques mois. »

12:00 heures | Bonjour. Le président ouvrira prochainement la conférence de presse.

