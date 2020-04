Martínez Munuera, l’arbitre de la Liga qui a demandé à retourner à la police

Juan Martínez Munuera, Arbitre espagnol pour la Liga et la police locale en congé. On ne peut nier que le programme d’études du collège n’est pas varié. Donner la justice, votre vocation. Tant et si bien que il a demandé à ses supérieurs de retourner à son poste.

Le football est arrêté et Munuera voulait aider la population à surmonter la pandémie. L’Alicante a un congé à Finestrat, d’où il vient, en raison de sa position dans l’arbitrage espagnol: “La police et l’arbitre ne sont pas mes métiers, ce sont mes deux passions. Lorsque la pandémie a été déclarée, j’ai proposé à mes supérieurs de rejoindre, mais ce n’était pas nécessaire”.

Les deux principales raisons de rejeter la demande de l’arbitre étaient: la première et la plus importante, la situation familiale. Sa femme est enceinte de 7 mois et est sur le point d’accoucher.. La deuxième, la police n’a pas été réduite par la maladie, mais celui de Benidorm assure “qu’ils savent qu’ils m’ont à tout moment à leur disposition”.

Martínez Munuera accepte la décision de ses supérieurs, mais sait que c’est une situation exceptionnelle à laquelle il est préparé: “Je suis policier depuis que j’ai 19 ans, je l’ai fait précisément pour aider dans des situations comme maintenant”. De plus, il reconnaît que sa situation, dans l’enceinte de détention, est privilégiée: “J’ai de l’espace pour faire de l’exercice et au fil des ans, j’ai acheté des équipements sportifs et des appareils de gym. J’ai une étendue de gazon synthétique de 50 mètres et de magnifiques pistes pour courir. ”

Il veut arbitrer à nouveau, mais il sait que la chose la plus importante est “la santé du monde entier”, car “l’économie et le sport ne sont pas les priorités”. Le fait de vivre à Benidorm et de voir la ville sans touristes est une situation qui le touche: “Les plages sont complètement vides”.

L’arbitre profite de revoir les situations VAR dans les matchs de football de ces saisons: “Jetez d’avant en arrière, arrêtez-vous, regardez la caméra qui vous donne la meilleure vision. Ces choses aident ensuite. Je vous encourage à regarder les matchs et à consulter le règlement “.

Pour retourner au travail, Martínez Munuera doit attendre de reprendre la Liga. Thèbes a déclaré cette semaine qu’il comptait jouer à nouveau entre le 29 mai et le 6 juin.