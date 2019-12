Martínez Quarta a parlé sans cesse de son avenir

La clôture de l'année marque généralement la fin du cycle pour plusieurs footballeurs argentins. À River, et après avoir atteint la finale des Libertadores et conquis la Coupe d'Argentine, une perte de poids pourrait survenir. Le premier, déjà confirmé, est celui d'Exequiel Palacios qui poursuivra sa carrière au Bayer Leverkusen.

Mais un autre qui a également semblé fort à quitter est Lucas Martínez Quarta qui a été sondé par plusieurs équipes en Europe. Maintenant, le joueur est sorti pour dire ce qu'il fera de son avenir et n'a pas tourné. "S'il y a une offre qui sert le club et moi, je voudrais frapper le saut. Aussi, j'ai le désir de faire partie de l'équipe nationale," dit le central.

En dialogue avec FOX Sports, le joueur a ajouté que "être dans un club comme Rivière, qui combat en permanence des choses importantes, me rend heureuse. Si quelque chose de concret vient, j'y penserai. C'est alors Marcelo il te dit 'aller et profiter l'opportunité. Marcelo il connaît les moments pour devenir joueur et il y a des opportunités à ne pas manquer. " Lui et Ignacio Fernández sont les deux joueurs avec les meilleures chances de quitter River. Vont-ils partir?