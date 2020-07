Martino infère ses connaissances internes en conseillant à l’attaquant de rejoindre Man Utd

Date de publication: Lundi 6 juillet 2020 15h08

Le patron du Mexique, Gerardo Martino, a fait savoir à l’attaquant des Wolves Raul Jimenez de rejoindre Manchester United cet été.

Le parcours de 24 buts de Jimenez cette saison a attiré l’attention du patron de United, Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien n’a pas encore remplacé Romelu Lukaku, parti pour l’Inter Milan l’été dernier, et si le patron de United recherche un nouveau numéro 9, Jimenez pourrait être un bon candidat.

En fait, Sunday Express a rapporté que United était impatient en avril avec Le joueur de 29 ans révélant qu’il n’avait aucune clause de libération dans son contrat avec les Wolves, ce qui le maintient au club jusqu’en 2023.

« Ils [Wolves] m’a acheté pour 40 millions d’euros, ils ne me vendront pas moins cher », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de clause de libération, mais les clubs ici [in England], la façon dont ils sont gérés est différente. »

Les loups ont cependant planté un prix de 100 millions d’euros (90 millions de livres sterling) sur Jimenez, selon AS, pour l’éloigner des griffes de Solskjaer.

Maintenant, le patron international de Jimenez, Martino, semble suggérer que c’est une bataille entre deux clubs pour l’attaquant et qu’il s’imagine aller à Old Trafford.

« En regardant de l’extérieur aujourd’hui, je ne peux pas voir un spécialiste numéro neuf comme Raul chez United », a déclaré le patron du Mexique. ESPN . «Il y a de nombreux attaquants comme [Marcus] Rashford, [Anthony] Martial et le garçon qui joue maintenant comme ailier droit, [Mason] Greenwood, mais depuis le départ de Romelu Lukaku, je ne vois pas un pur numéro neuf comme Raul. «

Martino, qui avait l’habitude de gérer l’équipe MLS d’Atlanta United, a déduit que c’était une bataille entre United et la Juventus pour l’attaquant.

« A la Juventus, il aura plus de combat car [Cristiano] Ronaldo partage l’intérieur du terrain avec celui qui joue à ses côtés, avec [Paulo] Dybala ou avec [Gonzalo] Higuain et peut-être qu’il a un combat plus dur là-bas », a ajouté Martino.

«Nous qui le voyons de l’extérieur, vous [the journalist] et même moi, j’ai toujours l’idée qu’un joueur doit viser plus et à quel point il serait bon pour lui d’aller jouer pour Manchester United.

« Peut-être qu’il veut un plus grand défi »

«Pour moi, à un moment de ma vie, j’étais dans un très grand club [Barcelona], et ayant vécu une année difficile là-bas, je dis qu’il faut être convaincu de la démarche que l’on veut faire et il faut l’analyser de plusieurs endroits.

«Et il a des éléments pour l’analyser car, bien qu’il n’ait pas été à Manchester United, il était à l’Atletico Madrid et à Benfica. Et il a des éléments à mettre en balance pour décider ce qu’il veut de sa vie.

«Peut-être qu’il veut un plus grand défi parce qu’il se sent en forme et doit en profiter, peut-être qu’il veut rester dans cet endroit, peut-être que les options que vous lisez ne sont pas réelles et n’existent pas.

« Je pense que la meilleure chose pour Raul est de prendre la décision sur la base de l’analyse qu’il fait et avec le consensus de sa famille car, quand il s’agit de jouir, non seulement le joueur souffre et jouit, mais aussi la famille le fait. »