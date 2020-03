Marvel: ‘Black Widow’ a créé sa dernière bande-annonce et nous offre une nouvelle affiche | UCM | Phase 4 | Disney + | Viral | Natasha Romanoff | Scarlet Johansson | Pérou | Chili | Mexique | Argentine | Colombia Comics

Mis à jour le 03/09/2020 à 11:54

“Black Widow” est l’un des films qui seront intégrés dans la phase 4 de l’univers cinématographique de Marvel. Le film mettra en vedette Natasha Romanogg (Scarlett Johansson) et aura le célèbre Taskmaster comme méchant.

Natasha Romanoff Il est l’un des personnages les plus mystérieux de la Univers cinématographique Marvel. Pour cette raison, la société populaire a décidé de faire un film individuel qui parlera un peu plus de l’origine du personnage avec Scarlett Johansson.

Le formateur final de ‘Veuve noire»A été publié. Cela en dit un peu plus sur le sujet de l’intrigue du film, qui se situe entre les événements de “Captain America: guerre civile“Et”Avengers: Infinity War ». Ces deux aspects de sa vie seront abordés dans le film: le programme soviétique ultra-secret (Red Room) et sa vie de famille.

En outre, la bande-annonce montre le méchant Taskmaster, un méchant qui manipule les jeunes femmes pour les transformer en meurtriers. Tout indiquerait que ce sera la principale raison du retour de Romanoff pour lutter contre le crime, afin de finir de vaincre le lavage de cerveau populaire.

Il a également été possible d’apprécier la relation Natasha Romanoff et Yelena (Pugh bloom). Il semble que le second prendra le poste qui laissera le personnage avec Johansson dans le futur de UCM.

Pour le moment, Taskmaster il n’a pas d’identité que le monde connaît, comme dans les bandes dessinées de Marvel. Il n’est pas clair si le UCM Il vous donnera un nom ou continuera à le garder dans le mystère.

Enfin, l’intrigue officielle de «Veuve noire»Reste caché. Studios Marvel Il nous a déjà habitués à ce type d’actions; Cependant, nous avons déjà vu des visages familiers dans cette dernière bande-annonce. Le film sortira le 1er mai dans le monde.

Affiche officielle de la veuve noire

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY