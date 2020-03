Marvel: David Harbor affirme que le Rojo Red Guardian »est le personnage le plus important de l’UCM | Phase 4 | Disney + | Scarlett Johansson | Viral | Avengers: Endgame Comics

Mis à jour le 15/03/2020 à 10h59

Black Widow est l’une des productions qui appartiendront à la phase 4 de l’univers cinématographique de Marvel. Le film mettra en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de la veuve noire, un personnage qui révélera de nombreux mystères de son passé.

Presque rien ne manque pour la première mondiale de «Black Widow». Le film consacrera un grand espace à la puissante héroïne et nous montrera d’autres personnages appartenant à l’univers cinématographique de Marvelcomme Taskmaster ou le populaire Red Guardian.

Dans une récente interview pour le portail Entertainment Weekly, David Harbour, un acteur qui jouera le Red Guardian, a parlé de ce que cela fait d’incarner la version russe de Captain America: “Je pense que je suis partial, mais je pense qu’il est le meilleur personnage de tout l’univers cinématographique Marvel”, a déclaré Harbour. “Je veux dire, c’est un narcissique, donc il est très approprié qu’il l’interprète et pense cela. Mais il a tellement de couches. À un certain niveau, il est le super-héros cool classique, mais quand vous le rencontrez, il a besoin de l’aimer, et il veut être considéré comme amusant et un gros coup, ce qu’il n’est pas. “

En outre, Harbour classé la veuve noire comme l’un des meilleurs films du UCM. Je loue également le style Cate Shortland à diriger, en mentionnant également les scènes familières qui seront vues sur la bande.

D’un autre côté, l’acteur a déclaré qu’il était un peu difficile d’enregistrer les scènes d’action. “Je veux dire, ils me battaient constamment. C’est horrible. Quiconque dit: «Oh ouais, mec, j’adore faire des cascades», ça n’a pas de sens. Arrêtez. “Dit Harbour.

Rappelons que le personnage servira de relief comique dans un film qui aura beaucoup de tension pour les scènes familières de la Black Widow; Cependant, cela ne signifie pas que l’acteur aura de bonnes scènes d’action.

