Marvel: «Lady Loki» arriverait à l’UCM selon les photos filmées du plateau de tournage | Avengers: Fin de partie | Avengers 4 | Marvel Comics

Mis à jour le 03/05/2020 à 16:47

Les fans des Avengers ont beaucoup plus de contenu en route. Après Avengers: Fin de partie, Studios Marvel Il a commencé à planifier de nouvelles productions dans la phase 4, qui atteindra le cinéma et Disney Plus. Loki Ce sera l’une des séries qui sortira dans la quatrième étape des Avengers.

Il y a quelques jours, les premières photos du tournage de Loki. Vous pouvez voir l’acteur Tom Hiddleston en costume de police; apparemment, il soutient TVA (Autorité de variation de temps), qui sont chargés de protéger les variations de temps des agents externes.

Rappelons que dans Avengers: Fin de partie, il a été révélé qu’une nouvelle chronologie a été ouverte dans laquelle Loki s’échappe avec le Teseracto après une erreur de Huk et Iron Man. Marvel Studios présentera les aventures du frère de Thor dans une série solo où Ils découvriront de nouveaux personnages.

Parmi ces nouveaux héros ou méchants, une version féminine apparente de «Lady Loki» est vue. Les fans ont commencé à créer des théories selon lesquelles le temps ne change pas, mais aussi dans le multivers. Mais il faut attendre la première.

D’autres fans pensent que ce pourrait être Enchantress, l’un des plus grands ennemis de Thor dans les bandes dessinées. Malheureusement, le costume de ce personnage n’a pas pu être vu correctement car ils ont utilisé d’énormes manteaux sur le plateau pour cacher les spoilers.

