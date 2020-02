Marvel: Spider-Man veut apparaître dans la série “WandaVision” | Spiderman | Spiderman Comics

Mis à jour le 26/02/2020 à 15:10

Personne ne peut avec le génie de Spider-man. L’acteur Tom Holland a commenté son désir de rejoindre le tournage de WandaVision, la série exclusive de Marvel pour la plate-forme vidéo en streaming Disney +.

Au cours d’une interview, Hollando a parlé de l’avenir de Spider-man dans l’univers Marvel et Sony Pictures. En cas de doute quant à savoir si le héros arachnide aura une série pour Disney +, Hollando a révélé son désir de faire partie de l’équipe de WandaVision.

“Je pense que le spectacle de WandaVision Ça a l’air vraiment cool … très stylistique. Cela ressemble presque à une sitcom avec la façon dont ils l’ont filmé. Paul et Elizabeth sont deux des personnes les plus gentilles que je connaisse et j’aimerais travailler un peu plus avec eux … Ce serait formidable, Kevin Feige … Si vous voulez le faire, vous connaissez mon numéro », a-t-il déclaré.

Est-ce que quelque chose comme ça sera possible? Le contrat de Holland fait les apparitions de Spider-man dans le Univers cinématographique de Marvel Avoir plusieurs conditions. Les efforts de Sony Pictures, les titulaires de licence de Spider-man, visent à créer de nouvelles histoires pour le personnage et non en bref des camées pour les productions de Marvel.

MARVEL | Films de phase 4

Black Widow – 1er mai 2020 – Éternels – 6 novembre 2020 – Chang-Chi et la légende des dix anneaux – 12 février 2021 – Docteur Strange et le multivers de la folie – 7 mai 2021 – Thor: Love and Thunder – 5 novembre 2021 Black Phanter 2 – Gardiens de la galaxie non datés 3 – Quatre fantastiques non datés – Lame non datée – X-Men non datée – Non datée

