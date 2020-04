Marzocchi à RdC: «Des doutes sur la reprise. Salaires? Arrêtez les intelligents, oui aux accords! Sur le marché … “

NAPLES. En attendant de comprendre s’il sera possible de recommencer avec les ligues de football professionnel et amateur, en Campanie le nombre d’écouvillons a augmenté tandis que les contagions de Covid-19 restent sous contrôle. En attendant que l’urgence sanitaire se calme, notre rédaction rassemble les différents avis des personnalités impliquées dans le sport le plus populaire du pays.

AMATEURS EN CRISE, ENTRE SALAIRES ET …

A l’écoute des entraîneurs professionnels et amateurs, des directeurs généraux et sportifs, des présidents et des footballeurs, notre équipe éditoriale a aujourd’hui rejoint le consultant sportif Emanuele Marzocchi: “À mon avis, il ne sera pas possible de reprendre des ligues amateurs, par exemple, nous pensons à la Lombardie où ils sont en retard en tant que matchs joués puisque nous parlons des zones où l’urgence du Coronavirus a été révélée en premier. Au cours des dernières semaines, j’ai eu affaire à différents présidents, nous mettons à jour et discutons, je pense que de nombreuses équipes vont manquer l’année prochaine et le marché sera sans aucun doute plus pauvre. – explique le consultant – Pour le moment, pour moi, la priorité est de ne pas faire perdre de l’argent aux joueurs, dans D et Excellence il y a beaucoup de gars qui vivent du football et qui ont des familles à soigner. Je comprends le moment, les joueurs sont prêts à faire des sacrifices mais qu’au moins il y a discussion sur ce qu’il faut faire, une chose est de renoncer à une partie de l’accord et une autre à saisir l’occasion de ne pas payer du tout “.

Ph Marzocchi Emanuele

AU MOINS LES MATCHS, MAIS …

Non aux plus intelligents donc, surtout là où les bonnes garanties font défaut: «Ce n’est pas correct de mettre des familles entières en difficulté, je pense que les joueurs peuvent attendre encore quelques mois pour toucher un salaire mais il est important qu’on en parle. J’espère vraiment que les présidents ne profiteront pas de cette crise pour faire la sourde oreille, et j’espère aussi que les sacrifices de nombreuses entreprises seront remboursés avec le différend au moins des éliminatoires. Et si tout saute? Je prévois de nombreux cas, beaucoup peuvent décider d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits “.

LES SYNDICATS SONT ASSURÉS

Dernier commentaire sur le rôle de l’AIC: “Les associés doivent se faire entendre, sinon il y a un risque qu’à l’avenir personne ne s’inscrive plus. Sans doute faut-il protéger les clubs mais aussi les joueurs, il n’est pas correct de les remettre contre le mur, je crois que les parties doivent se rencontrer en quelque sorte. Malheureusement, les amateurs ne prévoient pas un avenir brillant, ce sera un coup dur de tous les points de vue, mais j’espère que ce ne sera qu’une année de transition, puis avec tous les sacrifices, essayez de recommencer la saison prochaine. Marché? Je m’attends à un mois d’août très difficile, il y aura peu d’argent autour et nous devrons faire une vertu de nécessité ».

