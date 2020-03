Mascarello, un jeune vétéran dans le moteur de l’Italie. Avec beaucoup de rouleta

Un jeune vétéran. Ça y est Marta Mascarello, ou du moins l’image que le milieu de terrain de la Fiorentina s’est donnée samedi soir face à une équipe solide et physique comme la Nouvelle-Zélande. La classe 98 contre l’océan n’était que la deuxième présence en bleu, la première depuis le départ, mais le voir sur le terrain semblait faire partie de l’équipe bleue depuis des années. Placé au centre des trois lignes, préféré à un certain Aurora GalliMascarello n’a pas payé l’émotion, qui ne pouvait manquer d’être là, prenant immédiatement les rênes du jeu en main avec des mouvements et des jeux simples, discutant avec ses compagnons, se faisant sentir dans la phase d’interdiction malgré les centimètres et les kilos inférieurs à la adversaires, puis devenir de plus en plus confiant en essayant des jeux de plus en plus compliqués et se lance en profondeur pour les scores.

L’image qui représente le plus la course jouée par Mascarello arrive en seconde période. Le milieu de terrain reçoit le ballon juste avant la ligne médiane, déplacé vers la droite, contrôle mal en étirant les balles ce qui risque presque de se retrouver sous les pieds d’un adversaire, mais la classe 98 veut remédier à la petite erreur et sort un jouée en championne: elle poursuit le ballon, elle y arrive juste avant son adversaire et pour échapper à l’interception, elle invente une rouleta parfaite qui redémarre l’Italie. Un geste difficile, mais exécuté avec naturel et joue de ceux qui, à 22 ans, ont l’occasion et veulent jouer de leur mieux pour faire partie du nouveau parcours bleu immédiatement. Et dire que sans les défections des joueurs de l’AC Milan au Portugal ça n’aurait même pas été là, quand les cas de la vie se disent.