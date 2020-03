Mascherano a rappelé ses jours à Wuhan

Javier Mascherano qui est actuellement actif dans Etudiants, Il est confiné avant la pandémie de Covid-19 qui a forcé la paralysie du football argentin. Le «Jefecito» s’est entretenu avec le journaliste Federico Bulos et a discuté de différents sujets.

30/03/2020

Mascherano a joué pour le Hebei Fortune de Chine pendant deux saisons, à la fin de son stage à Blaugrana. Dans ces deux campagnes, l’Argentin était deux fois à Wuhan, d’où le virus est originaire: “Pour vous donner une idée, la première année de mon arrivée, nous avons fait la pré-saison à Wuhan, c’est là que le virus a commencé. C’était en 2018 et nous y sommes restés un mois, mais l’année dernière, nous sommes également restés une semaine & rdquor;, a révélé le joueur étudiant actuel.

La conversation qui a été faite par appel vidéo, reflète les expériences du footballeur argentin dans le géant asiatique: “Les Chinois sont reconnus pour tout ce qu’ils mangent. Il y a même un énorme marché qu’ils préparent pour manger même n’importe quel insecte.. Je n’ai pas testé, mais la réalité est que lorsque j’ai parlé au traducteur que j’avais là-bas, il m’a dit qu’ils n’avaient toujours pas les informations exactes sur la provenance du virus.

“Ils soupçonnent qu’il est sorti de la soupe de chauve-souris, mais à ce jour, il est encore inconnu. Aussi Il faut comprendre qu’il y a 1 500 millions de personnes et qu’il est très difficile de trouver de la nourriture pour tout le monde. Je ne les justifie pas, mais la réalité est qu’il y a tellement de gens qu’il y a souvent des gens de la Chine profonde qui n’ont pas accès aux aliments traditionnels que le reste du monde a & rdquor ;, a rapporté Javier Mascherano.

De plus, l’ancien joueur de culé a évoqué la possibilité de débuter sa carrière d’entraîneur: “Je pense que dire que vous allez devenir entraîneur est arrogant. Vous essayez de penser à l’avenir et de planifier, Je veux rester lié au football, la chose la plus proche d’être un joueur et la chose la plus proche d’être un entraîneur, mais cela a à voir avec les capacités de chacun. Je dois voir si je suis qualifié pour être entraîneur ou non, a conclu le ‘Little Boss’.