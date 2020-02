Mascherano, la pierre d’achoppement de River pour remporter la Super League

La Super League argentine joue ses derniers jours de compétition avec tout à décider. Boca ne se relâche pas et River River moins qu’avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matchs, ils ont gagné un avantage minimum de trois points sur leur éternel rival et également le principal candidat pour arracher le titre de champion à ceux de Gallardo.

18/02/2020

Agir à 18h58

CET

sport.es

Avec meilleure différence de buts pour le ‘xeneize’, un +19 pour un +17 River Plate, la distance est une défaite. Et dans le calendrier serré qui reste à contester, le on Millionaire ’a comme principale pierre d’achoppement les Etudiants de l’Argent de Javier Mascherano.

«El Jefecito», qui a signé pour les «puncharratas» il y a quelques mois à peine, affronte une finale contre Gallardo car ils jouent aussi beaucoup. La dernière défaite contre la Défense et la Justice les a laissés hors du top 10 sur la table et donc hors de la Coupe d’Amérique du Sud. La distance avec San Lorenzo de Almagro, dixième classé en ce moment, est d’un point. Mais le trébuchement précédent ne leur a laissé aucune marge d’erreur.

«Le patron» est clair

Une semaine après le match, qui se jouera le 24 février au stade Jorge Luis Hirschi, Mascherano a déjà commencé à réchauffer le jeu et n’a pas hésité à louer son prochain adversaire: «Il faut se regarder et penser à soi . Nous n’avons aucune marge d’erreur. Nous affronterons la meilleure équipe du championnat et pour cela nous devrons donner le maximum de nos performances & rdquor ;, a déclaré la centrale argentine.

Mascherano est un produit de River Plate où il a joué avant de faire le saut en Europe. Le reste appartient à l’histoire. Il a triomphé là où il est allé avec une mémoire spéciale dans ses années en tant que Barca où il a remporté d’innombrables titres, dont deux champions.

Face à sa dernière partie de sa carrière, il est parti pour la Chine avant de rentrer chez lui. Dans votre pays. Où sans être capitaine, continuez à l’exercer. Il a ainsi analysé la défaite devant Défense et Justice: «Ils nous ont dépassés, notamment en première mi-temps. Nous n’avons jamais été à l’aise. Nous avons gagné des duels individuels et cela a fait une différence. Nous n’étions pas en contrôle à tout moment du match. Il nous manquait l’intensité qu’ils ont trouvée après le but. Nous nous sommes effondrés. Cela ne peut pas nous toucher autant. Nous devons nous améliorer car cela peut arriver, il faut être préparé & rdquor ;. Les étudiants ont perdu 1-2 à domicile face à un rival direct.

Red, Milito … vieilles connaissances

Mascherano n’est pas le seul visage connu à avoir traversé le vieux continent. Cadres rouges c’était une autre des incorporations des «puncharratas». La centrale argentine a quitté l’Europe et Manchester United après ne pas avoir pu exploiter son potentiel. Ou c’était le sentiment.

Pour terminer, sur le banc sera Gabi Milito. L’ancien central du Barça ou Saragosse entre autres, continue de prendre confiance en tant qu’entraîneur avant de faire le saut vers une majeure en Europe. Il a déjà sonné plusieurs fois dans le panorama du vieux continent.