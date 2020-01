Mascherano: “Milito saura où me localiser”

Mascherano est prêt et attend ses débuts chez les étudiants. Après plus d’une décennie et demie, le chef est revenu au football argentin et pourrait débuter ce samedi face à San Lorenzo.

“La vérité est que c’est comme ça, j’apprécie mon retour, être ici, le club. Cela me représente beaucoup, je me sens identifié dans beaucoup de choses et cela me rend confortable. J’ai l’impression de ne pas arriver dans un nouvel endroit, car c’est quelque chose de connu, même si ce n’est pas … “, souligne le joueur venu de deux ans en Chine.

En outre, anticipant leur première réunion, Masche a déclaré que “J’ai l’angoisse logique de rejouer ici, mais sachant que ce qui commence ce samedi est loin. Ensuite, concernant l’accueil, je n’ai aucune attente, bonne ou mauvaise. Chacun se manifestera comme il le souhaite. Je lui suis reconnaissant les étudiants pour la façon dont il m’a reçu et pour le traitement qu’il m’a donné ces jours-ci. Et maintenant je dois donner le mien. “

L’ancien barcelonais a également expliqué qu’il n’avait pas peur de son retour au football argentin bien qu’il ait déclaré: “Je sais que ce n’est pas facile de jouer ici. Cela a été démontré. Il existe de nombreux exemples à citer. Mais je vous dirais que cela me donne plus d’enthousiasme qu’autre chose.” Vous cherchez à vous débarrasser de la pression que la précédente peut générer et averti que “Les étudiants n’ont pas embauché un talent individuel à Mascherano, mais quelqu’un qui peut contribuer au niveau collectif. Je viens offrir ce que j’ai donné à toutes les équipes. J’essaierai d’être moi-même, ils ne trouveront rien d’autre. Dans ces deux années en Chine n’ont pas beaucoup changé le joueur que je suis. Ma responsabilité et ma livraison sont là. “

Enfin, en dialogue avec Olé, il a évoqué sa position et a déclaré: “Je ne devais jamais choisir, je ne l’ai jamais fait dans ma caisse, même si vous n’y croyez pas, hahaha. Je comprends cela comme un sport collectif, à partir de là, il faut offrir sa meilleure version à l’entraîneur et l’entraîneur décide ce qui est le meilleur pour l’équipe. Il saura où me placer.“Comment ça va se passer?