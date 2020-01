Masiello accueille Atalanta. Bon choix ou pas, vous avez besoin d’un autre central

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Andrea Masiello salue leAtalanta après 186 apparitions et huit saisons. Dix buts marqués, de nombreux souvenirs qui seront refermés dans la valise avant le départ: le centre défensif né en 1986 a choisi, sa prochaine équipe sera Gênes. Un retour dans le passé alors que le footballeur portait le maillot Griffin de 2007 à 2008 à 19 reprises. De la Ligue des Champions à la lutte pour ne pas reléguer, de la Coupe d’Italie touchée à un club qui l’a lancée en Serie A. Un chapitre important se termine à la fois pour le joueur et pour l’équipe Orobic: bon choix ou non, il faut d’abord une défense centrale la fermeture du marché.

OPTION CORRECTE? – Masiello n’a pas beaucoup vu le terrain, également grâce à une blessure qui l’a maintenu immobile après le voyage à Manchester. Quelques minutes sur les jambes et peu de perspectives de jouer le titre, après une première hésitation le choix s’est porté sur Gênes. L’arrivée de Caldara a alors accéléré la décision. Nous devons également comprendre combien le mouvement d’Atalanta sera payant, car il s’est privé d’un homme clé non pas à la fin de la saison, mais au moment crucial du championnat.

BESOIN D’UN CENTRAL – Conséquences liées ou non, il est nécessaire d’intervenir sur le marché. Avec Ibanez maintenant à Rome, les centres de rôle deviennent quatre, à savoir Toloi, Caldara, Djimsiti et Palomino. La société devra travailler rapidement la semaine dernière pour trouver une solution adaptée à la forme de Gasperini – donc un centre habitué à jouer dans la défense à trois – et essayer d’améliorer l’équipe en termes de qualité. Il ne sera pas facile de remplacer un acteur expérimenté qui connaît l’environnement, mais la fermeture du marché ne dérange pas la sentimentalité. Nous verrons si la direction réussit à placer une nouvelle photo surprise au cours des dernières heures.

