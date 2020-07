Mason Greenwood a deux fois plus de chances de marquer que tout autre joueur de Premier League

Mason Greenwood est en tête de la Premier League en termes de ratio buts / buts attendus, une statistique clé pour mesurer les prouesses de marquer des buts, sur une énorme distance.

Les buts attendus (xG) sont un chiffre calculé pour chaque joueur qui nous indique le nombre moyen de buts marqués pour les chances qu’il a eues. Pour ce faire, il évalue la facilité de marquer pour chaque tir pris, en utilisant la position du joueur sur le terrain, le type d’assistance et d’autres variables.

Dans le cas de Greenwood, sur la base des tirs qu’il a effectués jusqu’à présent en Premier League, il aurait dû marquer 2,4 buts: son xG est de 2,4.

Le ratio de buts attendus (xGD) est alors le nombre de buts réellement marqués par rapport au nombre attendu. Greenwood a marqué huit buts, ce qui est 3,3 fois plus élevé que ses objectifs attendus de 2,4.

L’Athletic note que «Sur les 28 joueurs qui ont marqué huit buts ou plus en Premier League, Kevin De Bruyne a le meilleur ratio suivant. Ses 11 buts sont venus d’un xG de 6,8 – un ratio de 1,62. »

En termes simples, cela signifie que Mason Greenwood est deux fois plus susceptible de marquer un but à partir d’une position donnée que le prochain meilleur joueur de Premier League.

source: L’Athletic

Anthony Martial est également sur la liste au numéro six, montrant la létalité des attaquants de United.

Dans le cas de Greenwood, comme le souligne The Athletic, parce que le football n’a pas joué autant de football que les autres et que son xG est faible, il pourrait être difficile de maintenir un nombre de matches plus élevé.

D’un autre côté, s’il peut maintenir le ratio, imaginez quel serait son objectif si son xG pouvait également être relevé du niveau actuel de 2,4. Par exemple, les joueurs de la liste ci-dessus qui ne jouent pas en position d’avant-centre, comme Kevin de Bruyne et Willian, ont des xG de 6,8. Si Greenwood avait eu ce nombre de chances, il aurait déjà inscrit 22 buts pour la saison en Premier League seulement.

En effet, The Athletic estime que Greenwood peut atteindre vingt buts cette saison.

« Comme Rashford est devenu le premier diplômé de l’académie de United à atteindre 20 buts en une saison depuis Paul Scholes en 2002-03, il n’est pas trop fantaisiste de penser que Greenwood pourrait être en mesure de se reproduire », note le journal.

«Il en a besoin de cinq de plus et United pourrait avoir 11 matches supplémentaires s’ils atteignaient les finales de la FA Cup et de la Ligue Europa.

« Martial inclus, cela signifierait que trois joueurs de United atteignent 20 buts en une saison pour la première fois depuis 1964-65, lorsque Denis Law (39), David Herd (28) et John Connelly (20) ont tous atteint ce marqueur. »

Vous ne parieriez certainement pas que cela se produise.

🧨X2 pic.twitter.com/ioFEDDyDON – Mason Greenwood (@masongreenwood) 4 juillet 2020

