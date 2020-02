Mason Greenwood dit «non» aux meilleures agences de football

Les fans de Manchester United seront ravis d’apprendre que Mason Greenwood a décidé de ne pas être représenté par un superagent.

Le Mail rapporte que malgré les avancées d’une multitude d’agents depuis “bien avant qu’il ne soit devenu célèbre”, le jeune homme de 18 ans continuera d’être représenté par son père Andrew, qui a également négocié le contrat de démarrage de Mason avec Nike.

L’attaquant né à Wibsey a fait un début impressionnant dans sa carrière en Premier League et a également marqué son premier but pour les moins de 21 ans de l’Angleterre à la 75e minute d’un match amical avec les Pays-Bas en novembre.

Mason Greenwood a marqué autant de buts en 2020 que Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Tammy Abraham & Raheem Sterling réunis (2).

£ 0. ⭐⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/cA95ENs92s

– Statman Dave (@StatmanDave) 4 février 2020

Greenwood a signé un nouveau contrat avec les Red Devils en octobre qui le maintiendra à Old Trafford jusqu’en 2023 avec l’option d’une année supplémentaire. La valeur de ce contrat est estimée à 25 000 £ par semaine.

Et le Mail pense que «si son statut chez United continue à augmenter et que le joueur de 18 ans continue de marquer, United s’asseyera probablement pour discuter d’un nouvel accord bien avant la fin du contrat actuel en 2023. La famille Greenwood aurait une relation forte avec le club.

Dans un monde du football où le principe de Gordon Gecko «la cupidité est bonne» domine et où la fidélité aux clubs semble appartenir au passé, la position de la famille Greenwood est une bouffée d’air frais.

Le jeune homme de 18 ans pourra se concentrer sur son football sans la distraction d’agents avides de commissions tentant de le perturber.

Les perspectives de Greenwood rappellent celles de Paul Scholes et Ryan Giggs, des joueurs d’un seul club qui ont raté de nombreuses occasions de faire de gros mouvements d’argent et qui ont connu une longue et fructueuse carrière à Old Trafford.